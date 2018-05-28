蔡英文，你是哪一國總統

2018年05月28日 04:10 中國時報 孫揚明

布吉納法索與我斷交後，蔡總統的談話不斷混淆中華民國與台灣的定位。國家元首刻意混淆國家本身的領土主權範圍，完全不是任何一個法治國家所可忍受的。

蔡總統在25日接見國際獅子會時表示：「台灣跟美國、日本、歐洲這些理念相近國家的實質關係都獲得了大幅進展。台灣在國際社會的實質參與，以及我們積極走向世界的做法，在在都讓中國感到不安。」首先，我們國家的名稱是台灣還是中華民國？其次，誰是中國？最後，台灣和中國的相對定位與關係是什麼？蔡英文在使用語彙時，必須回答：「你是哪一個國家的總統？在你的概念中，中華民國與台灣是什麼關係？」

這兩個問題，其實已經回應了蔡英文對在野黨的質疑。她指責在野黨，「這兩年政府在處理兩岸關係上，有沒有捍衛台灣的尊嚴？有沒有捍衛台灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？」她還說，「這些我相信我們都做到了」。可是蔡英文的施政哪一項增加了台灣的尊嚴？連到日內瓦抗議都被當地警方制止，這是尊嚴嗎？在沖之鳥礁的漁權爭議、海外詐騙犯被遣送到大陸時，蔡政府捍衛了人民的安全嗎？

身為總統，口中時而台灣，時而中華民國，蔡總統，你遵守過中華民國憲法了嗎？你知不知道中華民國憲法在第一次修憲時，已界定兩岸關係是兩區了嗎？

至於蔡英文有沒有堅持對大陸不挑釁的原則？蔡政府不斷地推出「去中國化」政策、偷偷摸摸強化反中情結，還放任行政院長在國會殿堂中數度公開發表違反中華民國憲法的言論，這算不算挑釁？當蔡總統不斷把台灣放在中國的對立面來強調時，這算不算是一種挑釁？

當蔡政府和全面執政的民進黨連憲法都不能遵守時，還能要求在野黨什麼？當蔡政府不斷以違法、違憲，甚至是以違反基本法理原則的手段去羞辱、清算反對黨時，蔡英文怎有臉來要求反對黨「只有團結」？

蔡總統強調，中國「蠻橫粗暴地改變現狀，對台灣的外交打壓幾乎是到了無所不用其極的地步。不僅僅是阻止台灣進入國際組織、逼迫邦交國跟我們斷交，甚至還壓迫外國的民間公司更改台灣的名稱」。但蔡英文總統為何不自省，為什麼這些事在馬政府時代都沒有發生過呢？不過就是馬政府時代是依中華民國憲法而行，如此而已。

如今蔡英文面對的兩岸困局，在相當程度上根本就是民進黨違反中華民國憲法所造成的。執政黨如果因自身違反憲法，造成國家處境艱難，無力解決，卻試圖把問題丟到反對黨身上，轉移目標，不僅無法得到後援團結國家，只會造成自身更大的問題，最後難以翻身。（作者為資深媒體人）

(中國時報)