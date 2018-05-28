2018年05月28日 04:10 中國時報 賴祥蔚

大愛電視台的戲劇《智子之心》播出兩集後突然下架，引起關注。很多人從「國台辦關切造成下架」的角度去看待，連國家通訊傳播委員會（NCC）也跟著關切。

「兩岸緊張、台辦施壓、大愛配合、台灣反彈」，這真是廉價的敘事套路。網路時代，要獵巫及妖魔化任何對象都很容易，這時更要自主思考、看清真相，避免未審先判。

《智子之心》在正式播出的前幾天已先釋出片花預告。由於戲劇背景是日據時代，當時的寶島確實有一些台灣民眾心向日本殖民政府。戲劇要反映史實，有些劇中人物的言行難免親日，甚至願意為了日本而作戰。預告中對此有所呈現，引起若干反日人士的誤會與強烈反彈。《智子之心》是一部親日戲劇嗎？這當然要從整部戲劇的內容來判斷，而不能只看特定人物及場景。

大愛自承預告片的戰爭片段（以及有台灣人對日本效忠）引起爭議，因此下架。這種說詞不太有戲劇張力，相較之下，國台辦施壓的說法更有渲染效果。國台辦會施壓嗎？中共從十九大以來，對民間的政策立場就是鼓勵交流而非施壓，國台辦為了一齣戲劇而出面施壓的作法不符基本政策，也不合常理。更何況施壓之說欠缺證據，是否有人刻意炒作，想要藉此打擊特定團體，當中不無疑問。

有媒體強調國台辦已間接證實，但國台辦發言人安峰山被問到時明明說：「這部電視劇的預告片在台灣播出後，立即受到了兩岸網民的一致譴責。任何美化侵略戰爭，為殖民統治張目的做法，理所應當會受到兩岸同胞的共同反對。」他沒有回答是否關切，也沒說這齣戲是否媚日，而是說預告片引起爭議。這跟大愛的說法一致。

這次風波對大愛電視台是危機，稍不小心就會被冠上「配合對岸、自我審查」的罪名，但也是轉機，可趁機積極行銷，提出具說服力的佐證，說清楚下架的思考，也讓更多人認識大愛。

戲劇播兩集就下架當然可以檢討，但要說損害觀眾權益，台灣常腰斬節目，許多電視台把廣告當節目、降低自製、播出劣質節目，他們在乎過觀眾權益嗎？NCC應善待模範生大愛。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授）

(中國時報)