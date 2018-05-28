2018年05月28日 04:10 中國時報 曾復生

大陸國家主席習近平日前被《富比世》評為2018最有權勢的人物」榜首，俄羅斯總統普丁第2，美國總統川普屈居第3。儘管權勢大，但當前中美兩國領導人都有各自的執政難題，還要應對兩國戰略競逐加劇的新挑戰，壓力之大不難想像。

習近平有意開拓國際影響力，而且多數國家認為川普正把領導權讓給習近平，還質疑開放、自信、樂觀的美國哪裡去了？不過，習近平對美國實力仍領先中國的現實了然於胸，例如美元的國際貨幣龍頭地位，美國資本市場穩定有效率等，都比中國條件好；而且美國在高科技關鍵技術上仍明顯領先，川普制裁中興通訊案更讓中方警惕，關鍵技術受制於人後果嚴重，想迎頭趕上必須發奮圖強。

川普上台後推動「強勢獨行」戰略，認為美國在「印度洋─太平洋」與中東地區若無政治、軍事影響力，經貿商業利益也將不保，因此要求盟國配合發展「印太戰略」，並單挑伊朗，攪亂中東局勢，牽制中國「一帶一路」布局。但川普「美國優先」的經貿與安全政策，凸顯「戰略自私」特質，令盟國不滿與不安。美國推動遏制中國的戰略，要求印太地區國家選邊站，更導致多數國家陷入焦慮困擾，甚至質疑川普還能領導世界嗎？

目前美國聯邦政府被21兆美元的國債壓得喘不過氣，川普領導的美國更被多數國家視為攪局者與競爭者，讓「美國優先」外交政策左支右絀。

中美兩國貿易摩擦雖暫時降溫，但後續若震盪起伏加劇，恐將造成沒有贏家的災難。習近平執政面臨重重考驗，除應冷靜處理川普遏制中國的戰略挑釁外，治理國政格局亦須在強勢領導與反省能力之間找到平衡點，才能保持與時俱進的生命力。

目前川普團隊把共和黨11月的國會期中選舉主軸，定位為「川普政權保衛戰」，但美國各州選情仍撲朔迷離，更讓川普寢食難安，選舉結果若由民主黨掌控國會兩院多數，川普將難逃被彈劾命運。不按牌理出牌的川普應設法健全美國財政、恢復自由貿易的精神，放棄唯恐天下不亂的「戰略自私」，否則，美國將難再對世界說「大家跟隨我」，權勢排名落後中國領導人的局面未來也恐難扭轉。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)