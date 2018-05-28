社論－追求社會正義太粗糙 呷緊弄破碗

2018年05月28日 04:10 中國時報 主筆室

本系列一、二兩篇，分別由國際現勢及台灣國家定位兩個角度闡釋蔡總統面對斷交危機千萬不能賭氣的理由，洛桑管理學院IMD的2018年國家競爭力報告提供了極為重要的第3個理由，兩岸經濟與競爭力對比，台灣由領先而落後，台灣GDP總額在大陸各省只能排到第7，人均GDP已連續4年落後深圳，更值得憂心的是，依據IMD的報告，台灣國家競爭力指標在63個受測國中，排名由去年的第14名大幅下滑到第17名，而且4大項指標都呈現系統性下跌。此時不把大陸當成優勢互補的基地，卻視為對抗的敵手，台灣經濟將加速走向衰弱，失去經濟實力，還談什麼「台灣人的尊嚴」？

IMD國家競爭力排名是全球最權威性的競爭力排行榜，方法嚴謹可信，與WEF所發布的競爭力報告是兩個被國際社會廣泛認可的排行榜。所謂國家競爭力理論，在於該國政府可否提供廠商良好的發展環境，讓廠商在國際競爭中勝出。基於這樣的理論基礎，IMD與WEF的競爭力評比中，有高達近半與7成是專業人士的問卷指標占比，因此，這兩個國家競爭力評比能夠避免因引用統計數據而脫離現實所產生的誤差，而與在地專業經理人與企業主等當下對所處環境的直觀感受掛勾。

台灣在IMD的國家競爭力指標下降的原因，也許可以從專業經理人對各細項指標的感受如何來看待。首先，排名下跌最大的是國際投資，亦即外資來台投資大幅減少，這可能是由於台灣缺乏好的投資機會，更可能來自新政府上台後，政治風險急劇升高，廠商對未來發展情勢的悲觀所致。其次，在政府效能方面，政府也缺乏誘因去改善各類吸引外商（包含陸商）來台投資的相關政策與投資環境，這兩個指標竟然雙雙排名第58名。事實上，所有與外人投資的相關項目，台灣幾乎都排名後段，可見在反服貿之後，整體台灣社會氣氛轉趨排外內向、「防中資犯台」、檢查「含中成分」等麥卡錫式的政治審查大行其道，不但妨礙了外人投資，也嚴重斲傷了台灣的國際競爭力。

在企業效能方面跌幅最大的是勞動市場。民進黨政府大勝之後，不顧企業反對強硬干預勞動市場，通過嚴苛且窒礙難行的一例一休規定，企業勞動成本上升，也帶動了國內物價的上漲。雖經過政府髮夾彎式的修正，但勞工也在期待升高之後發覺不如預期而不滿，甚至可能因企業減少僱用、減少加班且物價上漲，造成勞工實質所得下降。一例一休法案的強行通過與反覆，嚴重打擊企業對政府的信心，是企業與勞工雙輸的真實案例。

事實上這種民粹式的立法與干預遠不止一例。根據IMD的政府效能指標，各級政府債務占GDP比率台灣在全球排第17名，顯示台灣各級政府債務問題橫向對比其他國家其實並不嚴重，這與先前政府宣稱，軍公教年金再不改革即將「希臘化」而導致政府破產的說法大異其趣。政府怠惰於改善基本經濟體質，增加財政大餅，卻貿然推進「軍公教年金異動」，毀棄憲法的原理原則，傷害了台灣社會穩定中堅的軍公教族群，更斲傷了台灣社會信賴保證的社會契約。

最能顯示民粹對國家競爭力之害在基礎建設，為落實民進黨設定的「2025非核家園」，在廢除核四後，再停用核一、核二部分機組，導致去年815全台大停電。今年電力吃緊問題更嚴重，再爆出水庫蓄水量嚴重不足。綠電缺口過大，政府又只能祭出全民埋單的超高購電保證價格以吸引投資，卻同時種下道德與財務風險。再加上火力全開的用煤用氣發電，殊不知台灣在「平均每人曝露PM2.5的程度」已經排名第48位。

IMD排名下降告訴我們一個事實：過去幾年民粹狂潮與政策轉向已對台灣經濟體質造成傷害。當然，民進黨與國民黨不同，民進黨更強調社會公平與正義，首度完全執政，為快速調整國家體質，難免操之過急、行事粗糙，因而對國家體質造成一些傷害，此刻，更應對外力求安定，避免外部動盪，長期經濟策略應開放、開放、再開放，吸引外來長期投資。面對強大且高速成長中的大陸，應維持競合的互補夥伴，而不是敵對的寇仇。

蔡總統，還是不要賭氣，務實面對現狀，讓人民安心、有錢可賺，才是正道。

(中國時報)