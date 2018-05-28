2018年05月28日 04:10 中國時報 主筆室

缺電嚴重，台電悄悄降壓、降頻供電，坦白說，這是一種「偷工減料」，既不正常，更非常態，民眾不應輕易接受。

經濟部一直強調要做好穩定供電，其實，真正的穩定供電不是表面上的供電量而已，供電的品質也很重要。不過，在供電不足、政治上又絕對不容許限電的情況下，台電只能降壓、降頻，大家或許有電可用，但電的「品質」下降了。

蔡政府上台第1個夏天出現供電危機時，業界就傳出，為了維持供電充裕假象，台電悄然降壓因應。去年與今年同樣出現降壓、降頻供電情況，而且嚴重到台電不能否認，必須建議「科技業可投資穩壓設備」的地步。

降壓、降頻供電道出兩件真相，第一經濟部說不缺電是謊言，否則不必降壓、降頻，這是一種全面降低供電品質的「強迫節電」；第二是不斷調整電壓會讓電器與供電系統壽命減少、故障率提高，蔡政府偷偷把缺電成本塞給全民「共享」。

今年以來，全台各地發生十多年來最嚴重、頻率最高的停電事件，原因呼之欲出。台電強調饋線跳脫與缺電無關，這話沒錯，但拉長時間看，近2年多來因缺電，台電被迫以降壓、降頻方式因應，造成供電系統故障率大增，應該就是降壓、降頻「種下的因」。

奇特的是，政府發包工程要有監工盯緊，不讓廠商偷工減料，台灣社會痛恨偷工減料，結果政府帶頭在供電上偷工減料，民眾卻毫無怨言、欣然接受。

就算蔡政府「洗腦」再厲害，民眾不會覺醒嗎？

(中國時報)