2018年05月28日 04:10 中國時報 蔡東杰

近半年來朝鮮半島局勢進展之曲折離奇，不僅讓人猶如霧裡看花，摸不著頭緒，其未來亦仍撲朔迷離，前景難料。

在南北韓於2月藉平昌冬奧破冰後，朝鮮半島情勢便進入一段急轉直下又跌宕起伏的發展進程。作為霸權與半島情勢最主要的介入者，美國自不願落人後，隨即在3月初公開表示，願意在5月底左右與北韓召開高峰會，但確切時間、地點未定。

值得注意的是，美國雖有意「趕進度」，但顯然情勢變化遠超過其預期，在3月25日金正恩旋風式密訪北京後僅僅3日，兩韓亦隨即敲定將於4月27日舉辦第3度雙邊高峰會，並於《板門店宣言》中誓言推動在年底前達成最終和平狀態，接下來，北韓領導人金正恩又於5月8日前往大連，在短短6周內第2度與大陸領導人習近平會面，同樣既不合常規，也出乎各方意料之外。

儘管如此，美國也沒閒著。事實上，在兩次密集的「習金會」後，美國準國務卿蓬佩奧隨即馬不停蹄密訪平壤，尤其5月9日與金正恩會面後，翌日川普便正式宣布，眾所矚目的「川金會」將於6月12日在新加坡登場，試圖搶回主導權的意味相當濃厚。不過，就在各方將焦點轉向新加坡，紛紛開始預測未來可能的發展之際，北韓突然在5月16日以超越「我們善意的極限」為由，抗議美韓聯合軍演，一方面取消原訂當天舉行的兩韓高階會談，甚至揚言放棄即將登場的川金會。

固然北韓意在「搶鏡」，更是為了討價還價，因此在虛聲恫嚇之餘，仍舊大張旗鼓邀請國際媒體前往將被摧毀的核試場「觀禮」，但畢竟其主要對手美國總統川普也不是吃素長大的，當下便以牙還牙，拋出重新考慮川金會的訊息。儘管南韓總統文在寅立刻熱線川普進行搶救，5月22日甚至親自飛往華府當面溝通，川普依然在5月24日北韓公開炸毀豐溪里核試場的同一天，正式推文宣布取消川金會。

不過，就在一場歷史性會晤可能因此正式畫下句點時，文在寅與金正恩在5月26日於板門店進行了閃電性二度會晤，雙方並以「熊抱」姿態呈現繼續推動和解的決心，同一天，如同大陸中興案大逆轉的劇情般，川普再度以其獨特之決策邏輯，宣布川金會將起死回生，如期舉辦。

看到這裡，多數人恐怕只能說「世事難料，未來什麼都有可能」。問題是，事情真有那麼難懂嗎？或許也未必。無論檯面上的美國、南韓、北韓，乃至半身隱於幕後的中國大陸與急切想爭取出場機會的日本，誰不是盡其所能累積籌碼、討價還價、設法占據有利位置呢？作為觀眾，我看到的只是所有人都在絞盡腦汁、拚命捍衛國家利益，如此而已。（作者為國立中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)