台生登陸，要有被嚇到的準備

2018年05月28日 04:10 中國時報 蘇南

今年高中畢業生申請大陸大學的人數明顯增多，包括建中、武陵高中與台南女中的校長都接到教育部官員的關切電話，引發社會關注。學生想到哪裡念書是他們的自由，對教育部來說，如何改善國內教育環境，留住人才應是重點，而不應變相阻撓兩岸學生的交流。

近年來我國高教環境持續惡化，例如大學國際排名退步、流浪博士多、教授低薪化、招生缺額高、國際化不足、大陸挖角教授，甚至卡管案等，都是造成優秀高中生外流的因素。據報導，今年申請大陸高校的高中生比往年成長1倍，像廈大約500多名、上海交大600多名、華東科大500多名、中山大學300多名，復旦大學也增加3倍。在今年大陸高校對學測成績達均標以上的台生施行免試後，台生赴陸念書似乎成了新潮流。

不少家長現在也在猶豫孩子該留在台灣或赴陸念大學。依據筆者的學生在大陸念書的經驗，陸生求學努力，競爭激烈，話題經常是國際事務或時事，可說是狼性十足。而台灣大學生相對溫和，校園生活比較悠閒，玩臉書的時間多，算是羊性。兩岸學生的求學態度、眼界、氣度、自信及積極性有別，也難怪有初到大陸念書的台生說自己被嚇到了。

值得注意的是，歐美著名大學已紛紛和大陸高校合作，例如上海紐約大學、廣東以色列理工學院、崑山杜克大學、寧波諾丁漢大學等，台灣高中生亦可申請，大學期間有1年可到歐美就讀，4年讀畢後，可獲歐美母校及大陸的兩張學位證書，這種吸引力不容忽視。

北京大學在《泰晤士高等教育》2018年世界排名居第27，北京清華大學為30名，台大卻是198名，大陸高校崛起速度相當快。如果台生有機會赴大陸就讀，自然以「211院校」、「985工程大學」或「雙一流大學」為優先。

不過大陸教育也有缺點，美國耶魯大學校長Richard Charles Levin曾說：「中國大學的教育最缺乏跨學科的廣度、對批判性思維的培養，學生總是被動的傾聽者和接受者。」大陸的硬式教育妨礙獨立思考，人本、批判能力及創新思維的核心價值也較不如台灣。赴陸就學對日後的就業應該是具有利基，但價值觀及民主法治觀念是否會受潛化影響，也是家長和學生們應注意的。

日前大陸釋出有意對「有家難歸」的台生發給大陸身分證。此舉可能擴大吸納在陸台生，如何留住台灣優秀的學生，教育部應該有所作為了。

（作者為雲林科技大學營建系教授）

(中國時報)