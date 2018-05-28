2018年05月28日 04:10 中國時報 周韻采

日前新台灣國策智庫公布了六都市長選舉民調。其中台北市長部分，數據顯示無論民進黨推不推人選，或推特定人選，柯P都一路領先國民黨的丁守中及民進黨可能的候選人。

乍聽之下，似乎柯P無堅不摧，但仔細研究樣本分布，我發現柯P的支持群為49歲以下人士，尤集中在20～29歲。反之，丁守中在50歲以上族群的支持度則遙遙領先。由於年輕人已不用市話，在抽樣時會呈現越年輕族群的樣本比例越低，越高齡族群的比例越高，故對樣本加權後，會發生少數年輕人樣本代表大多數年輕人心聲的樣本偏差問題。在柯P對決他黨人士時，樣本偏差問題十分嚴重，造成結果翻轉。換言之，若不計20～29歲年輕人，丁守中的支持度為39.91%，而柯P只有35.31%。這意味著當台北市的千禧世代全部傾巢而出，就可翻轉選舉結果，決定白色力量到底是曇花一現，還是進化成小池百合子的「台北都黨」。

我好奇的是：2016票投小英及民進黨的千禧世代在2018的投票意向到底如何？從同一份民調觀察，即使民進黨推天王天后，千禧世代中仍有67.4%選擇柯P，僅有兩成支持民進黨。亦即，千禧世代已棄民進黨而去，柯P成為他們的新共主。臉書大數據亦顯示：一例一休、同婚及年金議題為年經人過去兩年來最關心的三大政策，而關注一例一休及《勞基法》修法的人數又占了10大議題的兩成左右，其中有正面評價的僅51%。這些數據顯示，在千禧世代關心的議題上，民進黨給了他們否定的答案，造成徹底的斷裂，故柯P變成年輕人希望的寄託，形塑其「以一擋十」的世代魅力。

然而此世代對決現象在其他縣市並不明顯，新北、桃園及台中的千禧世代與全體選民的投票傾向一致，在台南及高雄則變成了隱性選民，不表態率偏高。假設千禧世代不受地域限制，普遍對民進黨失望，那當民進黨在台北市推出候選人時，對其他縣市的外溢效果為何？若北市民進黨候選人升高競爭態勢，選戰炙熱化，我推測會刺激柯粉護盤，催出投票率，則柯P勝選，此亦達到原戰略目的，絕不讓主要敵人國民黨拿回執政權。然在沒有柯P的其他縣市，千禧世代會尋找迎合他們口味的如台南林義豐crazy Friday、高雄許純美等，形同賭爛票。他們唯一可能回頭投民進黨的機會在於該縣市沒有第三選擇，而民進黨候選人顯著地比國民黨好。

倘若柯P與民進黨不時暗通款曲，我認為千禧世代或連帶對柯P感到失望，轉向不投票，此時柯P落選，其他縣市候選人也失去千禧世代選票，恐對民進黨選情更是雪上加霜。故從世代角度考量，就不意外為什麼民進黨明知台北市一役定會第三名，仍然要提名。民進黨不是要消滅柯P，而是要擴散柯粉的外溢效果啊！（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)