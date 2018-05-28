小生轉行小旦 張孟逸脫一層皮

2018年05月28日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

傳藝金曲最佳演員獎得主張孟逸，天生視力不佳又心臟二尖瓣脫垂，但她以驚人的毅力克服萬難，苦練歌仔戲的苦旦、小生表演，是國寶歌仔戲大師廖瓊枝極力看好的大弟子，近期除了接掌廖瓊枝衣缽，擔任「薪傳歌仔戲劇團」團長，誓言將接續廖瓊枝志業，持續推動歌仔戲傳承工作。

從小愛看戲 耳濡目染

張孟逸出生於宜蘭南方澳，舞台上的她變化多端，可以是英姿煥發的俠女，也可以是楚楚可憐的苦旦，但下了戲、不帶妝的她，甜美的笑容，有如鄰家少女，她表示，會學戲全都是因為奶奶的影響，「我的奶奶很喜歡看歌仔戲，也會帶我去看戲，小時候最喜歡看扮仙戲，演員會丟糖果給大家撿，氣氛很熱鬧，想起來就很開心，我也會偷偷看歌仔戲演員的後台人生，這些都很有意思。」

歌仔戲之路 一波三折

雖然仰慕歌仔戲明星，但年幼的張孟逸，個性內向又害羞，從沒想過自己要當歌仔戲演員，直到就讀宜蘭高商時，參與校內戲曲社，就此改變她的人生。但正式踏入歌仔戲之路，卻是一波三折，幾度轉彎。

張孟逸表示，最初只把歌仔戲當興趣，自娛娛人。高中畢業後，一度到台北當上班族、也到超商打工，某天接到蘭陽戲劇團藝術總監游源鏗的入團考試邀請，「沒想到在我要去考試的路上，竟出了車禍，我還經過一段養傷期，才去考試，正式進劇團工作。」

進到團裡，另一考驗又來臨。由於張孟逸的外型又瘦又高，參與宜蘭高商戲曲社時期，被分科到小生行當，不管是身段、唱腔，都是英俊挺拔的小生養成，在蘭陽戲劇團遇見導演石文戶，看出她的苦旦潛質，在導演建議下改演苦旦，但要從生角轉到旦角，並非易事。

苦練數十次 永不放棄

「我很笨，是那種一旦學會某件事，要全部改掉得要花很多倍力氣的人，為此，我每天都在排練場待到很晚，利用土法煉鋼的方式，為了一個小動作、身段，可以反覆練習3、40次，才有可能真正學會和記住，也曾練到暴哭，哭完隔天繼續練。」

張孟逸回想起那段日子，她曾經因為想當好媽媽、多陪伴孩子成長，或是面對競爭考驗時，感到自我懷疑，而幾度考慮放棄歌仔戲，「幸好我沒有真的放棄，因為放棄是最容易的決定，但若想成為一名專業的好演員，這些歷練都是必經之路。」

(中國時報)