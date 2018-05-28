廖瓊枝傳絕活　觀音指好傳神

2018年05月28日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

張孟逸在人生最低潮時，和恩師廖瓊枝相遇，也讓她更加篤定要以歌仔戲為人生志業，「我也曾對歌仔戲生涯感到自我懷疑，把劇團工作辭了，想去尋找自己，到處接案子維生，但無所適從，直到2009年廖老師開設藝生課程，為我帶來人生全新的轉捩點。」

「其實我很早就和老師有一面之緣喔，」張孟逸笑著說，就讀宜蘭高商戲曲社階段，廖瓊枝曾在暑假到校授課，「那時我學的是小生，沒有機會和老師學習旦角表演，只能遠遠看著老師的身影，人生的機緣安排，有時就是這麼巧妙。」

張孟逸是文化部文資局重要傳統藝術保存計畫「廖瓊枝歌仔戲傳習」的藝生，她表示，廖瓊枝的教學非常細膩，「光是以眼神逐一『掃射』觀眾席的方式非常講究，我因為天生視力不好，練習了非常久，還有苦旦哭腔的抽搐感，要訣在於顫抖的層次和頻率，那也很不容易學，但老師是那麼有耐心地告訴我，哪裡還可以修正得更好，這世界上能告訴你缺點在哪裡的人不多了，我非常珍惜老師教給我的一切。」

張孟逸說，廖瓊枝的旦角表演藝術，還有另一拿手絕活，就是觀音指的手勢表現，「觀音指不是只有單調的一種表現方式，廖老師獨創的『含蕊指』、『暴芛指』、『薑芽指』，除了可隨著劇情起伏有更多變化，更典雅。」

張孟逸表示，是廖瓊枝帶領她看見歌仔戲表演的新天地，「老師現在把她的團隊交給我，我肩上的責任變得更重，我也有義務要繼續傳承老師的職志，好好發揚歌仔戲。」張孟逸說，忙碌之外，首要任務就是把身體照顧好，「現在我和廖老師兩人也會一起去針灸，為身體補足元氣，好為歌仔戲努力。」

(中國時報)