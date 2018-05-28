看見未來農村 更文明、更慢活

2018年05月28日 04:10 中國時報 李怡芸 ／威尼斯報導 ／威尼斯報導

第16屆威尼斯建築雙年展26日將拉開序幕，今年以「Freespace」為主題，共有65個國家、71個建築事務所參展，呼應主題，中國館以「未來農村建設」為題，由同濟大學建築與城市規畫學院教授李翔寧擔任策展人，詮釋中國農村重新發現的文化價值。

李翔寧曾任2007年深圳雙年展策展顧問、上海當代建築文化中心館長，以「未來農村建設」回望大陸在歷經20多年的城市建設後，新形態的農村生活方式與價值，以住所、生活、旅遊、生產和未來等面向來描述當代中國農村。

李翔寧表示，對於「Freespace」主題的理解在於2方面，一是使用上的靈活性：就建築學角度來看，空間可適用於新的用途；同時，空間也可從社會層面解讀：希望空間可以讓不同身分、國籍、文化的人們共享，並交流、享受彼此的生活方式。基於這2種理解方向，他提出以「鄉村」為策展主題，並認為「要談自由空間，那就要參與到自由空間的建設過程中，中國的鄉村是可以實踐的地方。」

義大利媒體觀察分析，回歸田園生活一直是中國傳統文化的理想狀態，而現代，居住在農村則往往涉及政策、資本、基礎建設等議題，現代化雖然使得生活條件改善，但也一定程度上切斷了農村生活與傳統之間的聯繫，面對快速城市化，當代中國農村的發展規模是前所未有的，這也意味著中國獨特條件下有待新的解決方案，而此次中國館即是建築師試圖在傳統與現代化之間，找到一個中立點，進而運用現代技術尋求鄉土關係。

李翔寧也指出，在中國經歷了城市化發展，城市快速增長的浪潮後，如今鄉村和農村地區已然成為中國當代建築最值得關注的一環，不論是建築師、藝術家、開發商，都紛紛加入農村生態群落、公共生活及價值體系的重建中。李翔寧認為現代人把目光又移回農村，為的不僅僅是更宜居的環境，更是「懷鄉」的文化價值。

以「Freespace」為主題的本屆威尼斯建築雙年展，李翔寧認為是讓人們更關注公共空間的另一個可解讀的角度，不僅僅是建築師創造出來的空間，而是一種自由的參與和對生活的享受，也藉著中國館分享的生活與空間範本，希望與其他國家一同提出對未來的觀察與視野。

(中國時報)