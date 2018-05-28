100座塔 垂直串聯香港

2018年05月28日 04:10 中國時報 李怡芸 ／威尼斯報導 ／威尼斯報導

除了「Freespace」作為本屆威尼斯建築雙年展主題，今年的雙年展另有12個平行展覽，包括非屬於聯合國會員國的台灣以及港、澳地區，均在平行展之列。同時，華人圈有由北京設計周策展的《穿越中國》系列亦在其中。

香港以《垂直建構：景觀中的密度》為題，將香港城市發展的現狀展露無遺，展品將以「塔」的形式探索自由空間，邀請了100個香港或海內外的建築師設計他們心目中的自由空間之塔，讓垂直城市中的塔樓有不同的展現。100個「塔」將由室外一直延伸到展廳內，描繪了香港城市內部的緊湊，也提供了一個重新思考建築設計意義的平台，思索在限制中創新的可能性。

由澳門文化局、澳門藝術博物館策展的《無目的建築》，亦是展現了經歷急劇全球化的澳門，裹挾著高密度的摩天大樓，然而透過轉化，人與空間有了更多的互動，這種互動即被稱之為「無目的建築」，並在澳門仍碎片化散落在高密度大樓中。在《無目的建築》中，策展者以「卡牌」作為設計元素，象徵著澳門急速增長的經濟，而「無目的建築」亦在其中被重新呈現。

北京設計周推廣的《穿越中國》系列，將展現一系列大陸的城市及鄉村的綜合規畫研究案例，如今年將特別介紹的「好客城市-蘇州」，具體呈現平江路復興計畫，探討如何保留城市獨特傳統的方案，作為未來實施藍圖。

(中國時報)