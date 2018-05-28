100座塔 垂直串聯香港

第16屆威尼斯建築雙年展香港所展示的塔樓模型，期望在垂直建築中思考各種天馬行空的可能性。（李怡芸攝）

友善列印
中國時報
／威尼斯報導

除了「Freespace」作為本屆威尼斯建築雙年展主題，今年的雙年展另有12個平行展覽，包括非屬於聯合國會員國的台灣以及港、澳地區，均在平行展之列。同時，華人圈有由北京設計周策展的《穿越中國》系列亦在其中。

香港以《垂直建構：景觀中的密度》為題，將香港城市發展的現狀展露無遺，展品將以「塔」的形式探索自由空間，邀請了100個香港或海內外的建築師設計他們心目中的自由空間之塔，讓垂直城市中的塔樓有不同的展現。100個「塔」將由室外一直延伸到展廳內，描繪了香港城市內部的緊湊，也提供了一個重新思考建築設計意義的平台，思索在限制中創新的可能性。

由澳門文化局、澳門藝術博物館策展的《無目的建築》，亦是展現了經歷急劇全球化的澳門，裹挾著高密度的摩天大樓，然而透過轉化，人與空間有了更多的互動，這種互動即被稱之為「無目的建築」，並在澳門仍碎片化散落在高密度大樓中。在《無目的建築》中，策展者以「卡牌」作為設計元素，象徵著澳門急速增長的經濟，而「無目的建築」亦在其中被重新呈現。

北京設計周推廣的《穿越中國》系列，將展現一系列大陸的城市及鄉村的綜合規畫研究案例，如今年將特別介紹的「好客城市-蘇州」，具體呈現平江路復興計畫，探討如何保留城市獨特傳統的方案，作為未來實施藍圖。

(中國時報)

看見未來農村 更文明、更慢活 老，是一種境界

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。