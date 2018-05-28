老蕭抱林宥嘉 硬要〈製造浪漫〉

2018年05月28日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

老蕭為更靠近看台區的歌迷，踩在小巨蛋疊放的椅子上。（粘耿豪攝）

老蕭（右）昨玩綜藝哏摔倒在地，林宥嘉見狀趕緊扶起他。（粘耿豪攝）

老蕭（右）昨與林宥嘉搭肩同坐話家常。（粘耿豪攝）

蕭敬騰（老蕭）27日舉行「娛樂先生」演唱會第二場，邀林宥嘉同台首唱新歌〈我有多麼喜歡你〉，兩人磁性嗓音、同穿大衣造型，聽視覺默契十足。老蕭2007年在《超級星光大道》擔任踢館大魔王「黑蜘蛛」，分別PK楊宗緯、許仁杰，和林宥嘉則未正式交手，他昨自爆嘉賓人選除了林，也想邀楊宗緯一起，「我不敢，但我真的很想，他性格確實比較獨特！」

老蕭昨搭林宥嘉肩膀同坐鋼琴椅話家常，提起主持金曲獎，老蕭一時口誤講成「金馬獎」，糗得搞笑扮綜藝摔倒在地。眼看調皮的老蕭不肯起身，林宥嘉笑翻起身拉老蕭。兩人昨原訂只唱一首，老蕭臨時要求加碼，幫歌迷謀福利，林宥嘉即興獻唱〈說謊〉副歌，還應老蕭要求合唱〈左右為難〉，未料老蕭二度口誤，把歌名講成〈製造浪漫〉，全場爆笑，最後兩人牽手走向主舞台，兩人也在台上互相擁抱，惺惺相惜。

邀醫生看演唱會

老蕭昨獻唱〈只能想念你〉時走上延伸台，搖滾區歌迷蜂擁而上、搶著握手，他擔心觀眾推擠受傷，提醒大家：「你們的安全關係到我能不能再到小巨蛋開唱。」為了更貼近歌迷，他一連兩天衝向二樓看台區的觀眾，在沒有保護措施下，踩在小巨蛋疊放的椅子上與歌迷握手。

他此次演出邀請15位醫生、護理師好友坐包廂欣賞，首場結束後，他經紀人Summer陸續收到耳鼻喉科、骨科、牙科等醫師傳來的簡訊，「醫生們看他表演好擔心，要我記得提醒老蕭喝常溫水、別踩在懸空的椅子上，還有嘴別張太開，被拍到蛀牙不美觀！」

老蕭唱功過人，此次以抒情歌開場，不料仍被小巨蛋周邊居民投訴太吵，但其實音量未超標、也沒收到罰單，Summer無奈說：「從進來彩排那天就被投訴，應該是慣性抱怨吧。」

(中國時報)