陳曉東與妻分居喊孤單

2018年05月28日 04:10 中國時報 報導林彥君

陳曉東昨在錄影前，模仿女兒用舌尖舔鼻頭。（粘耿豪攝）

陳曉東和台灣老婆王妤嫻育有2女，現在跟媽媽和妻女定居在北京，他27日上《小明星大跟班》時透露媽媽是苗栗頭份人，以前常跟媽媽來台灣玩，「台灣就是我的外婆家」。他在節目上和吳宗憲（憲哥）合唱周杰倫的〈青花瓷〉，憲哥更提議，兩人在7月28日的演唱會上連線合唱〈青花瓷〉。

陳曉東將在7月28日舉辦「2018陳曉東PLANET XT世界巡迴演唱會台北站」，與憲哥的演唱會撞期，對於憲哥提議連線合唱，陳曉東表示，已和憲哥討論，目前要研擬場地技術是否可行。他近期勤練健身，「感覺肌肉有漲起來的感覺」，還一直拉褲頭「真的很鬆」，他的演唱會團隊都在香港，6月中宣傳期結束後，他將赴港進行演唱會排練。

想秀女兒舔鼻絕技

他來台宣傳初期，老婆返台陪他，但因為不希望女兒耽誤課程，老婆已返回北京，他現在獨自居住中山區的套房，「除了宣傳工作外，孤家寡人，現在在台灣很孤單，會自己吃單人火鍋，和女兒聯絡就靠視訊吧！」

他說女兒在視訊裡告訴他「爸爸你快回來吧」，讓他內心不捨，也是第一次跟女兒分開這麼久，他分享日前跟3歲小女兒視訊，並模仿女兒用舌尖舔鼻尖，「她對我做了一個絕活，真是驚人的發現，全家人都不會只有她會，想讓女兒在演唱會表演這項特技。」「2018陳曉東PLANET XT世界巡迴演唱會台北站」可洽玫瑰大眾娛樂售票系統。

(中國時報)