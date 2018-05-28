許思維接父棒 翻轉海報師人生

許思維首執導演筒，拍出阮大勇的創作經歷和人生。（蘇蔓攝）

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中國時報
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許冠文（右）和阮大勇多年前有過一面之緣，此次因許思維拍紀錄片重逢。

導演許思維是港星許冠文之子，27日為電影《海報師》參與政大中文影展映後並受訪，該片記錄港片蓬勃時期「香港電影海報教父」阮大勇的生平，許思維表示：「沒有他的話，也許許氏兄弟電影的命運就不一樣，我的命運也可能被改寫。」阮大勇卻意外因該片改變人生，不但開啟事業第二春經營畫廊，更結識現任未婚妻Virginia，但相差31歲的父女戀一度鬧上香港媒體。

阮大勇繪製過《天才與白痴》、《半斤八兩》等賣座電影海報，畫筆下許氏兄弟、周星馳、張國榮和梁朝偉都惟妙惟肖，他雖然受雇於人卻從不妥協，「成龍要改也不行，只畫一次，不喜歡就不要用。」但他生性低調，90年代退休後，電影圈少有人和他保持聯絡，如今因紀錄片受矚目。

感嘆造化弄人

許思維感嘆阮大勇和父親許冠文的經歷相似，卻走向截然不同的人生，2人都在50年代從大陸移居香港，60年代開始工作，共同進入港片的輝煌年代，直到90年代才歸於平淡，但許冠文成為明星，阮大勇卻連職稱都沒有，片尾的感謝名單裡也不見蹤影，因此許思維花了不少時間說服阮大勇，讓片名為他冠上職稱「海報師」。

幕後英雄躍上銀幕，阮大勇逐漸打開心房，喪妻多年的他透過臉書和特映會結交新朋友，因此與電影宣傳期間認識的公關Virginia相戀，交往3個月閃電訂婚，許思維間接成為2人的紅娘。Virginia卻被說因愛錢答應求婚，2人接受港媒訪問，阮大勇澄清：「我是畫畫老，不是有錢老，她為我犧牲好大，所以我盡我力量對她一天比一天好。」

(中國時報)

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