婆家娘家分開坐 黃妃打趣有心結

2018年05月28日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

黃妃、秀蘭瑪雅與王瑞霞合組「大齡女團」S.H.W，27日在台北國際會議中心打造「2.0升級版」，一開場3人合體登台，演唱主題曲〈台三線的月光〉飆唱江蕙的〈藝界人生〉揭開序幕。黃妃出道近20年，昨獻出人生大型售票演唱會，心情緊張，她唱招牌曲〈追追追〉、〈非常女〉後說：「聽了有開心嗎？有爽快嗎？但我唱得很痛苦。」

黃妃臨時得知要登上2層樓高的升降台，表示有懼高症，笑稱上面空氣好稀薄，喉嚨好乾。她唱完前2首歌後自嘲：「最紅的歌已經唱完，可以下班了！」她說開唱前每天都好緊張，「我比較慢熟，喉嚨還很緊」，十分擔心破音。她表示老公、兒子、親戚都到，並介紹公公、婆婆還有娘家的家人，她打趣說：「兩家人有心結所以分開坐！」

蔡小虎惹哭王瑞霞

秀蘭瑪雅以電音〈Don’t吃 Don’t吃〉炒熱氣氛，王瑞霞則與11歲女兒亮亮，母女合唱〈你是阮心肝〉，還邀嘉賓蔡小虎合唱〈夢中情〉，2人在台緊緊擁抱，蔡小虎事前故意告訴她不能到，之後特地從高雄北上，讓她淚崩，蔡小虎不斷安慰她，她則打趣說：「會哭是因為蔡小虎價碼太貴了。」而3人合唱〈祝你幸福〉時哭成一團，相當感人。

昨演唱曲達50首，砸超過百萬、打造16套華麗秀服，演出逾3小時。秀蘭瑪雅對愛情向來低調，據了解，這位「觀察對象」購票到場加油。昨現場入座8成5，吸引約3000名粉絲，總製作成本600萬。

(中國時報)