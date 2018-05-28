公主遊輪《愛之船》留名星光大道

2018年05月28日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

還記得40年前紅極一時美國影集《愛之船》嗎？故事以公主遊輪-太平洋公主號與海島公主號為場景，匯集好萊塢巨星演出，成為時下家喻戶曉影集。日前公主遊輪總裁珍史瓦茲（Jan Swartz）與《愛之船》原班演員共同獲頒「好萊塢星光大道紀念牌」，表揚對電視史多年貢獻。

此次與會嘉賓包括，加文麥克勞德（Gavin MacLeod，飾演船長斯塔賓）、吉爾惠蘭（Jill Whelan，飾演船長女兒維姬）、特德蘭格（Ted Lange，飾演調酒師艾薩克）、伯尼克佩爾（Bernie Kopell，飾演船醫道克）、勞倫特維斯（Lauren Tewes，飾演遊輪總監朱莉）、弗雷德格蘭迪（Fred Grandy，飾演首席乘務長古佛）、好萊塢商會執行長Leron Gubler、好萊塢歷史信託共同主席Donelle Dadigan及星光大道負責人；此塊星形紀念牌將放置好萊塢大道杜比劇院入口，供粉絲回味紀念。

影集曾在多艘公主遊輪上錄製，並前往世界各國拍攝，至今公主遊輪仍保有「愛之船」稱號。公主遊輪獨特啟航鳴笛聲則以影集主題曲旋律為靈感設計，當遊輪自基隆母港啟航時，浪漫旋律繚繞旅客耳邊，成為名副其實「基隆主打歌」。

(中國時報)