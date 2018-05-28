李先鎬瞞神話搬家1年半

2018年05月28日 04:10 中國時報 李承陽 報導

李先鎬（中）和翻譯小姐一起穿古裝，還說穿著挺舒服。

長壽韓團「SHINHWA神話」成員李先鎬（Andy），27日在台北舉辦記者會及愛心見面會，主題是「家」，他分享自己搬家1年半，故意不讓大家知道，「搬家後我請團員們的經紀人共6位吃飯，請他們不要告訴其他團員。」苦笑表示大家都喜歡來他家，但會弄得很亂、習慣翻他冰箱、有東西不見，「結果都在其他成員家找到我的東西！」

昨Andy收到不少粉絲送的禮物，有藍白拖鞋、布袋戲、紅包、斗笠、雞毛撢子、刮刮樂等台灣味十足的限定好禮，他現場直接換上藍白拖鞋，看了看又問：「這真的可以穿上舞台嗎？拍照拍上半身就好。」接著玩了一下布袋戲，解釋已經很久沒有玩這種玩具，小時候在韓國只能用剪紙套在手上玩。

不想跟團員住太近

Andy還玩起刮刮樂，粉絲送的兩張刮刮樂一張頭獎1000萬，另一張則是300萬，他前天透露有意在花蓮置產，因為一直想買海邊小屋，昨追問說：「不清楚台灣不動產價格如何？」疑惑若中獎是否買得起，還說希望團員在台灣別買在同一個地方，大家隔越遠越好，「如果每個人住太近只會在同一個區域，有人住山上、住海邊就可以到處玩。」

這次是Andy第3次來台灣，今年也是神話成軍20周年，他說：「20周年先感謝成員，也因為有粉絲存在才有我們，3月20日在韓國辦過粉絲派對，決定要出一張新的合體專輯。」預告雖然在專輯出來前團員都是個別行動，但是出專輯後6人將合體亮相。

(中國時報)