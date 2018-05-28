安妮星星妝 俏麗閃亮

2018年05月28日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

俄羅斯裔女星安妮加入伊林娛樂，深邃雙眼畫上迪奧彩色眼線，更顯迷人，她穿著迪奧服飾與佩戴迪奧飾品。（JOJ PHOTO攝）

迪奧全新迪奧癮誘超模染脣露#491，1050元。（迪奧提供）

迪奧超完美特務粉底液#011，1900元。（迪奧提供）

迪奧彩妝教育訓練講師吳思晨（Mango）。（JOJ PHOTO攝）

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迪奧搶眼玩色眼線液#851，1170元。（迪奧提供）

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俄羅斯裔女星安妮精通俄、英、中、日文，擔任《就愛台灣味》主持人俏皮可愛，剛加入伊林娛樂受邀拍攝迪奧美妝專題，尤其畫上星星妝，讓她笑說捨不得卸，因為不管是去趴踢、去約會，甚至姊妹午茶聚會也超適合，「畫在臉上會有漂亮的Bling Bling的感覺，整個人也變得亮眼。」

先塗再描較精準

迪奧彩妝教育訓練講師吳思晨特別打造2款繽紛夏日妝容，安妮時尚面容輕鬆傳達夏季主題。吳思晨建議，星星妝容可以用溼擦經典5色眼影的方式，讓色彩更飽和，先塗底色再用「搶眼玩色眼線液」描邊圖案會比較精準，也可以先畫框再塗色，線條會比較隨性，整體概念就像是著色畫，「不只是星星圖案，美妝迷也可以隨意用圈圈、線條率性組合。」

吳思晨也說，這次星星配色採跟眼影一樣的銀色、黑色，讓整體色彩協調，但也可以選擇撞色、對比色，讓圖案更加鮮明，她建議，夏天可以用紫色、黃色配，桃紅色、寶藍色搭配，粉紅色也可配黃或綠色。

脣彩不要太搶戲

安妮也喜愛夏天感覺的「彩色眼線」，她說，彩色眼線很適合去海邊，穿上泳裝會想特別想嘗試這種率性的線條色彩。吳思晨分享描繪彩色眼線的關鍵，她說，可以先用白色眼線畫出線條，再疊加色彩眼線，讓色彩更飽和，增加鮮明度，她說，白色眼線單擦也很時髦，她提醒，彩色眼線妝容，最重要的是眼皮底色要乾淨，因為可以用粉色眼影修飾。她也提醒，如果把妝容焦點放在眼妝，那脣彩就可以選擇珊瑚色、裸膚、奶茶色。

(中國時報)