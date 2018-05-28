安妮星星妝 俏麗閃亮

安妮為迪奧美妝專題畫上最夯星星妝容，俏皮可愛。（JOJ PHOTO攝）彩妝／迪奧彩妝教育訓練講師吳思晨、髮型師／Lourdes Zheng、服裝飾品／迪奧

友善列印
中國時報
報導
俄羅斯裔女星安妮加入伊林娛樂，深邃雙眼畫上迪奧彩色眼線，更顯迷人，她穿著迪奧服飾與佩戴迪奧飾品。（JOJ PHOTO攝）
迪奧全新迪奧癮誘超模染脣露#491，1050元。（迪奧提供）
迪奧超完美特務粉底液#011，1900元。（迪奧提供）
迪奧彩妝教育訓練講師吳思晨（Mango）。（JOJ PHOTO攝）
迪奧搶眼玩色眼線液#096，1170元。（迪奧提供）
嬌蘭幻彩流星蜜粉球絢彩霓光限量版，2400元。（嬌蘭提供）
迪奧搶眼玩色眼線液#851，1170元。（迪奧提供）
迪奧經典5色眼影沁涼艷夏限量版 #597，2450元。（迪奧提供）

俄羅斯裔女星安妮精通俄、英、中、日文，擔任《就愛台灣味》主持人俏皮可愛，剛加入伊林娛樂受邀拍攝迪奧美妝專題，尤其畫上星星妝，讓她笑說捨不得卸，因為不管是去趴踢、去約會，甚至姊妹午茶聚會也超適合，「畫在臉上會有漂亮的Bling Bling的感覺，整個人也變得亮眼。」

先塗再描較精準

迪奧彩妝教育訓練講師吳思晨特別打造2款繽紛夏日妝容，安妮時尚面容輕鬆傳達夏季主題。吳思晨建議，星星妝容可以用溼擦經典5色眼影的方式，讓色彩更飽和，先塗底色再用「搶眼玩色眼線液」描邊圖案會比較精準，也可以先畫框再塗色，線條會比較隨性，整體概念就像是著色畫，「不只是星星圖案，美妝迷也可以隨意用圈圈、線條率性組合。」

吳思晨也說，這次星星配色採跟眼影一樣的銀色、黑色，讓整體色彩協調，但也可以選擇撞色、對比色，讓圖案更加鮮明，她建議，夏天可以用紫色、黃色配，桃紅色、寶藍色搭配，粉紅色也可配黃或綠色。

脣彩不要太搶戲

安妮也喜愛夏天感覺的「彩色眼線」，她說，彩色眼線很適合去海邊，穿上泳裝會想特別想嘗試這種率性的線條色彩。吳思晨分享描繪彩色眼線的關鍵，她說，可以先用白色眼線畫出線條，再疊加色彩眼線，讓色彩更飽和，增加鮮明度，她說，白色眼線單擦也很時髦，她提醒，彩色眼線妝容，最重要的是眼皮底色要乾淨，因為可以用粉色眼影修飾。她也提醒，如果把妝容焦點放在眼妝，那脣彩就可以選擇珊瑚色、裸膚、奶茶色。

(中國時報)

余祥銓打賭2萬元瘦身 運動過量住… 璀璨之星即日起報名

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。