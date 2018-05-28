搶電競商機 新品競出

2018年05月28日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

Western Digital WD Black NVMe SSD，250GB售價3799元，500GB為7099元 ，1TB為1萬2799元。（Western Digital提供）

《PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS》是近年大受歡迎的射擊生存遊戲，連韓國天團Exo的團員也常被發現在遊戲線上。（翻攝自《PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS》官網）

《League of Legends》紅到多位藝人如周杰倫等都自組戰隊參賽，4月仍是newzoo的全球PC遊戲排行榜第一位。（翻攝自YouTube）

《League of Legends》非常講求隊友間的合作，而且跟所有的線上遊戲一樣，講求畫面運行流暢度，畫面卡住就會被秒殺。（翻攝自YouTube）

華碩全新ROG HURACAN電競桌機，5萬7900元起。（華碩提供）

人氣實況主Sandy在Western Digital新品發表會上，分享Western Digital WD Black NVMe SSD的使用心得。（Western Digital提供）

據Newzoo研究指出，預計今年全球遊戲玩家將達23億人，帶動全球遊戲市場上看1379億美元，2021年遊戲市場更可成長至1801億美元；台灣電競氣氛也越炒越熱，不僅下周舉行的COMPUTEX以電競一大重點，昨甚至八德商圈為電競封街，吸引大批玩家加入。

黑豹記憶體獲台灣精品獎

羅技主辦、一連2日的「直播電競、勁在八德」活動，除將《傳說對決》及《英雄聯盟》的對戰搬上街頭，更邀請了英雄聯盟世界冠軍到現場參戰，八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸表示，今年大手筆封街舉行此次的電競活動，也希望讓電競迷有更優質的環境，能夠了解並體驗電競娛樂。

將登場的COMPUTEX在展上，屆時有各大廠商展出多款電競相關產品，像主機、筆電、電競用記憶體、高階顯示卡等商品以外，更有各類VR與AR在垂直市場專業應用的展示。

宇瞻科技展出旗下獲台灣精品獎肯定的電競記憶體「PANTHER黑豹系列」等新品，「PANTHER RAGE DDR4 RGB桌上型彩色發光電競記憶體」採全金獨特鏡面材質，支援最新ASUS AURA SYNC RGB燈控軟體以外，最高時脈更高達3200MHz，可設定超頻並長時間穩定運作，不管在外型還實際應用上都相當有效。

SSD固態硬碟傳輸更快速

另外華碩旗下的ROG玩家共和國也再推出全新電競桌機「HURACAN (G21)」，搭載第八代Intel Core i7處理器、16GB DDR4 2666MHz記憶體，以及NVIDIA GeForce GTX1080獨顯卡，還有搭配獨特的掀蓋式外殼設計，可增加電競最重要的系統內部氣流、強化散熱功能，並分別提升11%與8%的CPU和GPU運算表現，即日起開賣。

還有PC電競遊戲不能少的SSD固態硬碟，Western Digital推出了採自家研發控制器和SSD架構的高效能「WD Black NVMe SSD」，能加快PC應用程式的資料傳輸程度，不管是4K或超高畫質的圖或影片畫面都能快速傳遞，像是對現在流行的射擊遊戲來說，就可更流暢的進行玩家的遊戲體驗。

(中國時報)