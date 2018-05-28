搶電競商機 新品競出

據Newzoo研究指出，預計今年全球遊戲玩家將達23億人，帶動全球遊戲市場上看1379億美元，2021年遊戲市場更可成長至1801億美元；台灣電競氣氛也越炒越熱，不僅下周舉行的COMPUTEX以電競一大重點，昨甚至八德商圈為電競封街，吸引大批玩家加入。
黑豹記憶體獲台灣精品獎
羅技主辦、一連2日的「直播電競、勁在八德」活動，除將《傳說對決》及《英雄聯盟》的對戰搬上街頭，更邀請了英雄聯盟世界冠軍到現場參戰，八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸表示，今年大手筆封街舉行此次的電競活動，也希望讓電競迷有更優質的環境，能夠了解並體驗電競娛樂。
將登場的COMPUTEX在展上，屆時有各大廠商展出多款電競相關產品，像主機、筆電、電競用記憶體、高階顯示卡等商品以外，更有各類VR與AR在垂直市場專業應用的展示。
宇瞻科技展出旗下獲台灣精品獎肯定的電競記憶體「PANTHER黑豹系列」等新品，「PANTHER RAGE DDR4 RGB桌上型彩色發光電競記憶體」採全金獨特鏡面材質，支援最新ASUS AURA SYNC RGB燈控軟體以外，最高時脈更高達3200MHz，可設定超頻並長時間穩定運作，不管在外型還實際應用上都相當有效。
SSD固態硬碟傳輸更快速
另外華碩旗下的ROG玩家共和國也再推出全新電競桌機「HURACAN (G21)」，搭載第八代Intel Core i7處理器、16GB DDR4 2666MHz記憶體，以及NVIDIA GeForce GTX1080獨顯卡，還有搭配獨特的掀蓋式外殼設計，可增加電競最重要的系統內部氣流、強化散熱功能，並分別提升11%與8%的CPU和GPU運算表現，即日起開賣。
還有PC電競遊戲不能少的SSD固態硬碟，Western Digital推出了採自家研發控制器和SSD架構的高效能「WD Black NVMe SSD」，能加快PC應用程式的資料傳輸程度，不管是4K或超高畫質的圖或影片畫面都能快速傳遞，像是對現在流行的射擊遊戲來說，就可更流暢的進行玩家的遊戲體驗。
(中國時報)