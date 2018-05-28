速玲媽咪無敵生火

Christian Louboutin先生踏上冒險旅途，並受菲律賓的風土人文啟發，打造出兩款多彩繽紛的Manilacaba手袋，圖中為藍色丹寧款5萬8000元。（Christian Louboutin提供）

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中國時報
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vanessabruno愛琴海浪漫印花絲質上衣，1萬5980元。（vanessabruno提供）
LOEWE Paula’s Ibiza Animales水綠色迷你大象造型包，5萬1000元。（LOEWE提供）
時尚媽咪吳速玲日前以一襲MICHAEL Michael Kors印花刺繡九分小喇叭褲現身機場，首度受品牌之邀前往上海觀賞秋冬系列發表。（MICHAEL KORS提供）

時尚媽咪吳速玲日前受MICHAEL KORS之邀，前往上海觀賞品牌秋冬系列發表，還沒飛出國門，就在機場發揮帶貨功力，一襲MICHAEL Michael Kors水藍色騎士皮衣搭配印花刺繡九分小喇叭褲，輕鬆穿出旅行好心情，也引起粉絲們紛紛詢問。

而熱愛旅行的配件設計師Christian Louboutin，這次選擇菲律賓作為珍藏手袋冒險目的地的第3站，深受首都馬尼拉風土人文所打動的他，擷取當地傳統交通工具上的繽紛裝飾品為靈感，並在全新Manilacaba包款之上運用菲國工匠製作之手工編織、貝母飾品，每售出一只包款亦會反饋10％收益於當地公益團體，以支持其永續經營。

玩心十足的LOEWE本季再度回歸熱情洋溢的西班牙Ibiza小島，品牌創意總監Jonathan Anderson透過重新演繹當地代表性時裝精品店Paula’s Ibiza的活潑印花，引用人魚、馬戲團圖案詮釋復古海灘主題。法國品牌vanessabruno則喚醒女人心中的波西米亞風情，明快花朵圖騰演繹70年代的地中海度假風情。

(中國時報)

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