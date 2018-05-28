試駕行銷 搭上順風車

2018年05月28日 04:10 中國時報 陳大任 報導

「Handing（操控訓練）就是要找出最佳路徑，掌握「慢進─快出」的攻略原則，讓方向盤在最小轉動幅度下進出彎道，看來簡單，但想要做得好卻不容易。（Porsche Taiwan提供）

交通安全從小做起，在遊戲中學習。（台灣奧迪提供）

SUV正夯，但很少有機會真正使用到越野功能，在設計良好的場地內就能安全體驗。（台灣奧迪提供）

有句俗話「一試成主顧」，汽車產業特別適用。愈來愈多的品牌選在賽車場舉辦消費者體驗，除了更深一層展示性能外，車輛奔馳的感官刺激更加另人難忘。緊張刺激的體驗活動在消費者心中建立起信賴感，最終將轉化為對品牌的忠誠度。

出動22輛保時捷

台灣保時捷目前正在屏東大鵬灣國際賽車場舉辦「Porsche World Roadshow 2018」駕訓體驗活動，為此從德國總部空運來台22輛各式保時捷車款，還有來自比利時、馬來西亞籍的保時捷菁英教練團隊，讓車主或準車主能完整體驗各式保時捷，包括才於3月發表的全新Panamera Turbo Sport Turismo和第三代Cayenne Turbo，活動現場發表的全新718 GTS也在試駕車輛之中。

彈射駕駛 安全煞停

台灣保時捷總裁Martin Limpert表示，保時捷產品種類愈來愈多，除了雙門跑車還有四門房車、運動休旅車，保時捷在許多國家設有駕馭體驗中心，除了一般基礎體驗，也有不同等級的駕馭課程，包括賽道與越野課程，讓車主更深刻瞭解愛車的性能，以及如何安全地享受駕馭樂趣。Porsche World Roadshow在台已行之有年，除了持續舉辦，未來會以設立駕馭體中心為目標，讓更多車主參與。

今年駕訓體驗課程包含繞錐體驗、緊急煞車訓練、操控訓練和越野訓練，其中緊急煞車體驗使用0-100km/h加速只要2.9秒的911 Turbo S超跑（售價超過1000萬元），學員不但能夠實際操作保時捷著名的彈射駕駛Launch Control，還要能將彈射加速中的911 Turbo S安全地煞停，此車在整天包括教練、學員上百次來回操作，車況仍保有強悍的性能表現，另人驚豔。

奧迪搶先進駐國內賽車場

台灣奧迪去年在麗寶樂園成立Audi Driving Experience Center奧迪駕馭體驗中心，不僅成為第一個進駐國內賽車場的豪華車品牌，也完整復刻Audi原廠駕訓體驗課程。最近剛剛辦完「Audi quattro Land車主體驗樂園」，吸引超過1600人參與。除了賽道、繞錐、過彎、越野等多項駕馭體驗關卡，讓車主駕駛Q2、Q3、Q7等SUV車款及TT跑車，深入感受到Audi車款兼具優異性能與駕馭樂趣。

(中國時報)