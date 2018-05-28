體驗科技駕馭 賓士、三菱邀客

SUBARU EYESIGHT智能駕駛安全輔助科技，圖為「前車駛離警示系統LVSA」體驗，例如停等號誌時，當前車駛離但本車仍保持靜止，EYESIGHT即會提醒駕駛跟上車流，避免發生駕駛因分心未及時跟上車流的狀況。（台灣意美汽車提供）

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中國時報
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Mercedes-Benz的主動防撞輔助系統只要偵測到行人或障礙物出現在車輛行駛路線中，便會以聲響進行警示，並加強輔助煞車力道，將車輛煞停，以減少意外傷害。（台灣賓士提供）

除了上賽道，車廠也會選在市區內較為寬敞的場地舉辦體驗活動，SUBARU台灣意美汽車今年即在台北國際新車大展場外規畫SUBARU核心安全科技體驗館，吸引許多民眾前往體驗；近期包括台灣賓士、中華三菱分別在台北、台中和高雄舉辦體驗活動。

中華三菱「汽車安全科技體驗營」首場26日在台中TIGER CITY廣場舉辦，開放民眾現場報名並試乘OUTLANDER、ECLIPSE CROSS，實際體驗ACC主動車距控制巡航與FCM主動式智慧煞車輔助兩大安全科技，現場還有樂團表演與親子互動、填問券抽emoving Shine。接下來6月9日、6月16日將先後在台北大直美麗華旁金利達停車場、高雄夢時代二期停車場舉辦。

台灣賓士「Intelligent Drive前進‧未來巡迴體驗」也剛結束台北場活動，接下來6月2、3日以及6月9、10日這兩個周末假日，分別在台中水利會停車場、高雄夢時代二期停車場舉辦，將有機會體驗Mercedes-Benz的PARKING PILOT智能停車輔助，實際感受自動路邊停車、倒車入庫（車頭或車尾駛入），需先向台灣賓士活動授權經銷商據點預約報名。

(中國時報)

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