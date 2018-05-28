2018年05月28日 04:10 中國時報 洛夫

洛夫九十歲時所寫的九十感懷──〈老，是一種境界〉手稿。（方明提供）

方明引言 : 自2017年3月洛夫先生在加拿大驗出有惡疾之後，是年6月8日返台治療，同時親近子女，惟病情時好乍壞，無法有新的詩作，唯洛老答應為《兩岸詩》詩刊寫一篇九十生涯之感懷，作為此生大部分總結，遂於2017年11日3日完成此篇〈老，是一種境界〉( 洛夫九十雜憶 )。

四年前，我曾寫過一首詩〈晚景〉，第一句就是「老是一種境界」。其實，老也是一種新的生活方式，其特性有二，第一：人到晚年，日趨純粹，生活安靜，沉默少語，耽於回憶，尤其是早歲的往事。據說早古時代，有些老者冬天喜歡獨倚牆角曬太陽，捫蝨子，而今我卻常與老妻閒話青少年時期一些驚人而荒唐之事。譬如十五歲那年，抗戰已近尾聲，但學校尚未復課，便被同學拉去參加游擊隊。有次奉命乘夜潛到日軍營偷了一把輕機槍，當時只覺好像做了一場遊戲，現在回想起來真傻！多荒謬，但也多少有點值得史筆一書的「偉大」感。往事如煙，當年許多雅事糗事在晚年又被時代之風吹了回來。

1964年我念湖南岳雲初中時開始寫詩，跨出了闖蕩七十餘年詩歌江湖的第一步，在家鄉報紙上也發表了二十多首少作，但全心投入詩歌創作而漸趨成熟，則是在1949年漂泊台灣，和張默、弦創辦《創世紀》詩刊擔任總編輯之後的事。我的創作力最旺盛之時，是在四十歲左右，幾乎天天靈感泉湧，日日有詩，我感到不可思議的是，五十年前（《靈河》時期）自我評價並不如何看好的詩：諸如〈窗下〉、〈眾荷喧嘩〉、〈暮色〉等，今日仍在兩岸讀者群中廣為傳誦。

四十至五十歲之間可說是我「自我建設」的時期，每天內心都在吶喊：「建設自己，不容怠惰」，那時同住一個眷村的詩人與好幾位作家，晚上最後熄燈的總是我莫家。任何付出總是有回饋的。數年後我連續獲得幾項詩歌大獎，2004年甚至網絡上瘋傳《漂木》獲諾貝爾文學獎提名，但我並未為此動心，我的自我簡介，年譜上都未曾提到這種「空穴來風」之事，即使被提名而未得獎又有何意義？

不過我的晚運倒是不差，1990年詩集《詩魔之歌》首次在中國花城出版社出版，兩年內銷售四萬餘冊，起步成績頗佳，自此逐漸闖入中國詩壇，聲譽雀起，每年應邀參加大陸的詩歌活動也日漸增多，也曾得過兩次大獎，多次終身成就獎，包括2015年轟動一時的《李白詩歌獎》，此獎乃以《洛夫詩全集》贏得，當時總覺得有些汗顏，幸運與榮耀同時降臨。彰顯我的詩歌成就之事還有一項值得在此厚顏一提：那就是在兩岸的大地上我有四座具有永久紀念性的詩碑豎立，一座在台灣金門，詩題為〈再回金門〉，一座在杭州萬松書院，詩題為〈根〉，一座在揚州，詩題為〈唐槐〉，另一座在湖北長江三峽風景段，詩題為〈出三峽記〉。

我生于窮困，長于戰亂，八年抗戰，國共內戰，金廈砲戰，越戰，這些負面的人生經驗對於一個詩人的成長，以及沉鬱苦澀詩風的形成有著不可估計的影響。吳冠中說得對：「真正的藝術家是在苦難中成長的，社會是不養詩人畫家的，詩人藝術家沒有吃過苦，沒有心靈和情感的大震動是成熟不了的。」我最艱苦也最兇險的歲月是在1959年的金廈砲戰期間，身處生死難卜的戰地，對戰爭和死亡的體驗極其深刻，最後繳出一分毀譽參半的成績單：我的第一部長詩《石室之死亡》。毀之者多嫌語意艱澀，讀不懂！譽之者則認為這是現代詩藝術史上一部大突破、大革命，最富原創性的詩集。讀者讀不進去，我能理解，因為此詩包含戰爭、死亡、情慾三大母題，尤其是死亡，如以寫實手法，理性的分析，明朗的散文形式來寫，是絕不可能表達對戰爭與死亡的體驗。死亡是不可理解，不可言說的，所以我只能以一種非理性的內在語式來寫那不講理的戰爭與死亡。

有人問到：《石室之死亡》創作的意義究竟是什麼？首先要了解《石》詩創作的時代背景是戰亂，以及戰亂引起的人生大變局，它寫的就是那個大時代的悲劇經驗，和悲劇精神的反射。1949年一大批知識青年離鄉背井來到台灣，他們被迫割斷了血脈的和文化的母體，內心不時激起被遺棄被放逐的悲情，精神之苦悶難以言宣，寫詩變成了唯一的宣洩管道，探索內心苦悶之源，求得精神壓力的紓解，希望通過一種特殊的方式來建立存在的信心。這就是六零年代我和一群大陸來台詩人的實際處境。

第二：老人生活方式的特質是一種減法。四十歲之前，我不斷鞭策自我，努力建設自己，寫詩像跑百米、擲標槍，全心投入詩的探索與創作。當創作狀態極佳之時，總以為自己在做一件最有價值之事，內心充滿了神聖之感。這時來自兩岸各方的學術性的長篇肯定評論日漸增多，但台灣本土詩人卻多負面攻訐，主要集中對早期《石室之死亡》的批評，他們不能接受「超現實主義」的詭奇意象和內心世界的深邃複雜，反正是讀不懂（其實「讀不懂」也算是讀詩的一種方式）。八零年代初期，以反對現代主義為標靶的台灣鄉土文學崛起，由於我的詩與當時的台灣現實有些隔膜，更成為他們圍攻的對象。其實我並無意為讀者故設障礙。

我的第二項「自我建設」的宏大工程就是2000年在溫哥華完成的《漂木》，首先在台灣報紙上連載數月，正式出版後，震驚華語詩壇，評語多涉溢美之辭，這裡就無需費詞了。當然，除了這兩首長詩之外，我的一些抒情短詩，例如〈眾荷喧嘩〉、〈煙之外〉、〈因為風的緣故〉、〈寄鞋〉等，都已擁有廣大的讀者群，因為多年來這些作品已編入兩岸中學及大學的國文教材。

按常理，人在五十之後，生理、智力、精神都已呈衰退現象，以後的生活與創作都逐漸趨於緩慢，以慢節奏活著。這不僅是養生之道，也是一種顯示智慧的生存哲學。然而，我做不到，反而像蚱蜢似的向前瞎奔，控制不住創作的衝動。2000年，我寫三千行長詩〈漂木〉，時已七十高齡，為此讀者無不嘖嘖稱奇，年屬八十我寫了不少「現代禪詩」，將進九十，又出版了一部《唐詩解構》。我不是什麼「天才」，卻有「行到水窮處，坐看雲起時」那種超越能力。我曾說過，「變」是天才的另一名詞，人稱「詩魔」，表示詩人心中都有一個魔，當然不是妖魔，邪道之魔，而是驅使我不斷創新，不斷實驗，不斷蛻變的潛力。更重要的是，早年「自我建設」時期，詩的題材大多源自個人情感的抒發，或個人生活的體驗，到了六、七十歲以後，大多以人生的感悟，精神的昇華為主題，如我晚期的〈背向大海〉之類的形而上詩。其實這類詩的題材可說是取之不盡用之不竭的。

（待續）

(中國時報)