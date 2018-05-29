高雄市長選情民調！陳其邁贏韓國瑜6.4個百分點

2018年05月29日 04:10 中國時報 周毓翔 、 李義 ／台北-高雄連線報導 ／台北-高雄連線報導

國民黨高雄市長參選人 韓國瑜 （陳信翰攝）

高雄市長選情民調

國民黨高雄市長參選人韓國瑜在5月21日獲國民黨提名後，人氣逆勢上揚，緊追在民進黨高雄市長參選人陳其邁之後，根據旺旺中時媒體集團民調顯示，如果明天就是投票日，陳其邁獲得39.5％支持度，韓國瑜則有33.1％，陳、韓差距僅6.4個百分點，顯示國民黨在年底高雄選戰仍有一搏機會。

韓人氣揚 帶動藍議員選情

據透露，韓國瑜在黨內初選階段，有民調顯示陳其邁領先韓國瑜達15個百分點。但是旺旺中時在5月25日～27日進行的高市選情調查，韓國瑜正式被提名後，不到一周，與陳其邁的差距已縮小至6個百分點。

韓國瑜人氣揚升，在高雄選區已發揮「母雞」帶頭效用，同一份民調顯示，在議員選舉部分，國民黨以29.7％的支持度勝過民進黨的28.9％。

民進黨在高雄市的選情，並不如預期輕鬆，從民調結果顯示，受到中央執政不力影響頗深。高雄選民對前市長陳菊的滿意度雖然高達59.4％，但對蔡英文總統的不滿意度也達57.2％，只有29.9％感到滿意，行政院長賴清德的滿意度43.5％，不滿意者40.5％。

從政黨傾向來觀察，無論韓國瑜或是陳其邁，在其個別政黨之中都可以取得近8成的支持度，儘管民進黨在高雄執政近20年，但藍營基本盤並未消失。在中間選民部分，兩人可說伯仲之間，陳其邁以26.6％微幅領先韓國瑜24％。

從年齡交叉分析顯示，陳其邁在60歲以上以及29歲以下都是大幅領先。而在30歲至59歲之間，兩人實力相差無幾，韓國瑜在40至49歲的選民中，反以39％勝過陳其邁的35.7％。而40至49歲年齡層區間屬於就業、創業及管理年齡層，最能感受經濟好壞的波動，如此的板塊移動顯示高雄市在民進黨長期執政下，選民認為經濟沒有好轉，恐將反映在年底選舉的投票行為。

陳戒慎恐懼 努力不會鬆懈

針對民調結果，陳其邁說，各家民調結果，都有很好的參考價值。這份民調也提醒他自己與競選團隊，務必以戒慎恐懼的態度、再創高峰的目標，持續凝聚高雄市民的共識，爭取市民最大的支持，努力不能鬆懈。

韓國瑜則說，這顛覆了大家的想像，「或許也反映了民心思變」的現實，同時高雄人感性、直白不拖泥帶水的性情與他相仿，所以不排斥甚至可以接受他，他一直希望是場乾淨無瑕的選舉，不斷提出不同產業的經濟論述後，也看見陳其邁的論述加大加深了，對市民而言，是可喜可賀的現象。

(中國時報)