又見分屍案！台大女慘遭卸7塊 恐怖情人自縊

2018年05月29日 04:10 中國時報 王揚傑 、吳岳修、 曾百村 ／新北報導 、吳岳修、／新北報導

又見分屍案。28歲男子朱峻穎疑不滿27歲黃姓女友提分手，憤而持榔頭及開山刀殺害黃女，還凶殘地把女友分屍，分裝於7個塑膠袋掩埋在板橋國光路住處社區花圃，事後逃到桃園汽車旅館藏匿，朱男自知難逃，28日凌晨畏罪上吊身亡，用衛生紙寫著遺書「鑄下大錯、以命賠命」；黃父認屍時見愛女肢體破碎，幾近崩潰昏厥。

剃光頭髮狠剁 社區花圃埋屍

死者黃女是台大外文碩士，目前在美商公司法務部門擔任翻譯，5月21日凌晨即與父母失聯，由於她與男友朱峻穎同住新北市板橋區國光街，黃女父母聯繫2人未果又苦候不得音訊下，23日向海山警分局新海派出所報案協尋。

25日晚間，黃女父母與朱男雙親相約至朱男板橋住處查看，見2人均不在家，但黃女父母發現女兒外出隨身攜帶的背包在家，心中已有不祥預感，朱男父母也因聯繫不上兒子，稍晚到派出所報案協尋。

7袋屍拼湊 部分遺體未尋獲

由於2人手機未開機，無法進行定位尋人，警方只好逐日調閱監視器，釐清2人行蹤。警方先發現黃女20日晚與朱男返家後即未再現身，後另發現朱男自22日凌晨1時起，分3趟手提數袋塑膠袋外出，經調閱沿途監視器，確認朱男將塑膠袋帶往社區內的花圃掩埋。

警方27日晚間9時許前往社區花圃查看，現場屍臭撲鼻而來，且沙土有翻動掩蓋跡象，開挖後赫見7袋散裝屍塊，立即封鎖現場採證。根據監視器時間，初步研判黃女死亡時間在21日凌晨到當日深夜間。

檢警相驗發現黃女頭部、四肢均與軀體分離，軀幹也遭砍斷成2節，傷口顯示遭利器連續剁砍，切點大多在關節處，頭髮被剃光，額頭凹陷疑是鈍器重擊，黃女的一節大腿和部分內臟仍未尋獲，警方仍持續找尋。

警方已從朱男住處及機車內查扣開山刀與榔頭，開山刀有微量血跡反應。警方至朱男住處採證，發現客廳及主臥室的衛浴間有明顯的清洗跡象，懷疑是朱男行凶及肢解屍首處。28日凌晨5時許，海山警方接獲新莊分局通報，朱男已於新莊區長青路上吊身亡。

朱男鑄大錯 遺書「以命賠命」

警方在場尋獲數張潦草寫在衛生紙上的遺書，內容透露鑄下大錯已無法回頭，只有以命賠命，對不起父母親，希望哥哥能代替照顧父母。

朱男自承有嚴重的精神問題，一旦陷入瘋狂就腦袋空白，行為完全無法自制，指黃女欺騙他是處女，還與其他男性保持聯繫，他還提到有2段婚姻，愛所有曾和他在一起過的女人。

警方調查，28日凌晨2時許朱男曾打電話回家，和父親短暫對話，朱父問他和黃女去哪了？家人和警察都在找他們，朱男自知東窗事發，遭警方追緝，隨即掛上電話，清晨即被發現自殺。

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(中國時報)