政策荒腔走板 拖累地方大選！新聞透視－中央執政不力 國民黨釀翻轉契機

民調顯示，蔡英文總統滿意度、信任度雙創新低，恐拖累年底大選。（本報資料照片）

友善列印
中國時報

民進黨完全執政下，雖然手握行政資源，但近期各項民調顯示，2018年底9合1一役，國民黨對上民進黨未必遜色，甚至有逆轉勝的機會。民進黨中央執政失敗的效應已外溢至地方選舉，甚至可能發生鐘擺效應，蔡英文總統的「期中考」成績恐怕很難看！

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綠執政縣市 藍民調領先

根據近期多項民調顯示，國民黨目前在許多原不被看好的地區，意外表現不錯。旺旺中時在5月14日發布的民調，無論民進黨是否支持柯文哲，丁守中都會勝出。聯合報在5月28日發布民調，盧秀燕在台中市的支持度領先尋求連任的林佳龍7個百分點；民調大社會在5月25日發布調查，王惠美在彰化縣領先現任縣長魏明谷10百分點，藍營內部士氣大振，頗有氣象一新的感受。

藍綠氣勢的轉變，國民黨並未在策略上有所突破，主要是民進黨執政失敗的外溢效應，已波及地方選情，給國民黨有翻身的機會。

內外交迫 台又窮又分裂

在民進黨執政下，台灣可說是「內外交迫」，經濟發展停滯，即使股市上萬點的天數達到史上最高，民眾卻是無感；政府積極推動的轉型正義、年金改革、婚姻平權等政策，反倒加劇政黨、世代、職業、勞資對立，讓台灣又窮又分裂。

兩岸關係惡化，直接影響台灣的國際參與，亦凸顯蔡政府缺乏處理兩岸與國際的大戰略。眼見2年內邦交國斷了4個，政府無計可施，竟反過來嚴管兩岸交流，硬要「拔管」，傷害大學民主，連中學校長推薦學生到大陸就學，都要被政府關切。

在治理國內事務上，民進黨堅守「廢核四」立場，不僅影響投資意願，也影響人民健康。在台灣中部，霧濛濛的天空已經是常態，口罩成為日常必備品，生活環境已經夠糟，將來還要面臨漲電價、限電，人民能不憤怒？

而因兩岸氣氛不佳，中南部經濟亦大傷，農產品無法銷往大陸、來台陸客驟減，都重擊百姓生計。

人民拍桌 期中考難pass

行政院日前喜孜孜地公布國內平均薪資提高到5萬9852，則是引來罵聲不絕，年輕人特別感到不滿，大酸「對不起拉低平均」，幾次荒腔走板的低薪政策及勞工政策已經讓民進黨失去年輕人的信任，年輕人再也不是民進黨的基本盤。

民眾的不滿意，蔡英文卻認為只是改革的陣痛，在野黨的質疑，蔡英文則認為是破壞國內團結，執迷不悟的人叫不醒。人民生氣拍桌了，蔡英文卻聽不到，那麼就在年底用選票表達憤怒吧。

(中國時報)

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