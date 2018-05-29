小英滿意度新低 青年票雪崩下跌

2018年05月29日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

根據《美麗島電子報》5月最新國政民調顯示，蔡英文總統的施政滿意度已跌至23.5％，信任度只剩28.7％，雙雙創下就職以來的歷史新低，在20至29歲的年輕族群也出現雪崩現象。閣揆賴清德的施政滿意度則驟降至34.1％，不滿意度則是44.7％。

相較於4月《美麗島電子報》的調查，當時蔡英文的施政滿意度還有29.1％、不滿意度為61.6％。如今，只有23.5％表示滿意，較上次調查下滑5.6個百分點；不滿意則是62.6％，增加1個百分點。令人意外的是，蔡英文在年輕族群的支持度大幅下降，幾乎是「雪崩性的滑落」。

從「年齡層」交叉分析，20─29歲的族群，「滿意」蔡英文者只剩14.4％，不滿意竟然高達74.4％，位居各年齡層之冠，和4月相較，滿意度大幅下跌19.7％、不滿意度暴增15.6％，顯然蔡英文所謂的改革，並未得到年輕人認同。

在信任度部分，4月蔡英文還有35.3％，不信任度為50.9％。如今，只有28.7％受訪者表示對蔡英文信任，有52.4％不信任。

交叉分析可發現，20─29歲的年輕族群，對蔡英文的信任度從上月的46.6％，崩跌至18.6％，整整掉了28個百分點；不信任度則是從40.4％，攀升到62.8％，增加了22.4個百分點。

至於對賴清德的整體施政表現，有34.1％表示滿意，較4月調查的42.3％，減少8.2個百分點；不滿意比例則是44.7％，較4月的41.1％，增加3.6個百分點。 除了滿意度創下賴揆就任以來新低，也是首度施政滿意度低於不滿意度。

對於白綠分手，民調的數據顯示有26.7％認同台北市長柯文哲組新政黨，不支持的有43.6％。前立委林濁水分析，26.7％民眾認同的黨，比民調顯示的國、民兩黨認同度19.2％、20.8％，都領先非常的多，根本是最大的政黨了。

不過，林濁水質疑柯文哲有領導這一個政黨的能力，不只是他的組織能力，他尋找組黨的社會基礎的方向，恐怕也是問題。

(中國時報)