姚文智獲徵召 笑說丞相，起風了

2018年05月29日 04:10 中國時報 本報記者／綜合報導

民進黨選對會昨天決議徵召綠委姚文智參選台北市長，將請黨主席蔡英文提名，明天提報中執會通過。外界質疑這是假提名真禮讓，選對會召集人陳明文反駁「絕對不會有二階段」，姚文智爆發力很強，相信他會成功。

姚文智上午前往覺修宮參拜時，賴清德祝福爭取參選台北市的姚文智「心想事成」，姚文智說，他本來想回應賴揆，「丞相，起風了」（指風向已變），他有信心贏得勝選。而選對會中午決議徵召他參選台北市長。

姚文智獲知選對會決定後表示，爭取提名的過程漫長，有孤獨與煎熬，他感謝這段時間支持他的議員、里長與基層，並感謝選對會做出激勵人心、令人振奮的結果，周三中執會通過提名後，他會全力以赴、勇敢承擔。

姚引用南宋詩人楊萬裡的《桂源鋪》詞句，「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」，表示先從民進黨的團結開始，中央地方齊心努力，未來都可將價值反映在台北市政上，並在年底選戰逆轉勝，強調他會選到最後一刻，並且一定會當選。

媒體詢問姚文智，是否要辭立委？他說，立委也是對選民的承諾，在選舉啟動後，他會與選區內的選民溝通，過一陣子再考慮這問題。

至於台北市長選成第三名就退出政壇的問題，姚文智說，那個狀況是不可能發生的，他努力爭取勝利，輕舟已過萬重山，現在只剩最後一關，最後一關就是把他的夢想跟熱情讓市民了解。

民進黨選對會昨天中午花了1個多小時討論台北市長徵召人選，據轉述，與會成員幾乎全數贊成由姚文智出戰，黨中央隨後由發言人鄭運鵬宣布，選對會認為姚文智對台北市政長期且深入研究，對於台北市未來發展的願景及擘劃最完整，加上長年服務台北市基層經營紮實，在徵詢過程中也獲得里長、議員多數幹部支持，綜合評估後決議建請徵召姚文智。

國民黨文傳會主委李明賢表示，「感佩」民進黨展現政黨主體性，這也是政黨良性競爭應該有的方向，但他呼籲民進黨，不要假提名、真禮讓，操作棄保。他說，民進黨如果搞假動作，把選民當傻瓜，大玩「危險遊戲」，將會傷害議員選情。

柯文哲昨在議會被問到姚文智出線一事，僅說參選是每個國民的權利，他會盡力拚戰。對於有信心拿到多少綠營選票？柯直言，不曉得，藍綠只是一個概念，極端的人不多，主要還是中間選民，不需要遷就太極端的人，走中道就好。

國民黨參選人丁守中對於姚文智出線，直言綠營有打假球疑慮，也許選手（指姚）本身不想打假球，但教練團（指民進黨高層）就很難講，否則這麼重要的選戰，為何不派最強的投手？實在怪怪的。

(中國時報)