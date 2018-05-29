新聞分析－守住基本盤 民進黨就算贏

2018年05月29日 04:10 中國時報 崔慈悌

號稱會推出「最強人選」的民進黨選對會，最終決定推姚文智出戰台北市，盡管姚在各家民調的支持度始終偏低，但綠大咖「喊戰又不敢戰」，只能推出敢戰的姚文智，來保住綠營基本盤。

對於台北市長徵召人選，民進黨中央和地方基層的看法有極大落差，站在黨部立場，是「絕對不能讓台北市變藍天」，但深綠基層仇柯情結太重，一位黨內幕僚直言，很多支持者都告訴他，如果民進黨不推人選，「寧願投丁守中也不投柯P」，因為叛徒比敵人更可恨。

民進黨在中央執政不力下，在全台各地支持度快速流失，尤其在選民結構「藍大於綠」的雙北市更是如此。

過去民進黨在台北市至少能夠拿到3成以上的基本盤，但黨中央最近發現，基本盤正在崩塌，各家民調綠營人馬在台北市得票率僅能維持在1成多，如果無法保住基本盤，未來任何選舉都將面臨危機。

民進黨選民以往的忠誠度相當高，但在「柯綠合」之後，支持者被柯P瓜分一部分，年輕族群大餅也遭時代力量搶食，黨內幕僚不諱言，這些民進黨的支持者「一旦有了劈腿經驗，未來很可能就不再回頭」。

但是黨內大咖盡管高喊要推自家人，卻都不願加入這場勝算不大的戰役，選對會召集人陳明文在回答媒體詢問時無奈地說，「徵召必須要是有意願參選的人」。

既然大咖不願披戰袍，民進黨與其坐看選民繼續流失，不如推出想戰也敢戰的姚文智。盡管勝率很低，但只要姚文智能拿到2成多選票穩住基本盤，民進黨就算贏，如果能穩住基本盤又不讓丁守中當選，那台北市這一局就是全壘打了！

(中國時報)