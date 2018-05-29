選擇留下 陳景峻不辭副市長

2018年05月29日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

柯綠正式分手，在北市府擔任官員的民進黨籍人士因立場尷尬，掀起出走潮，而柯文哲的得力助手副市長陳景峻也兩度求去，不過，綠營昨宣布「放人」解套，陳景峻即以「我選擇留下，讓白綠合作繼續」為題，感性告白，盼續擔任白綠橋梁，為台灣的美好未來努力。

綠營選對會昨建議徵召立委姚文智與柯文哲競逐北市長寶座，讓仍留在北市府的民進黨官員處境更形艱難，先前副祕書長李文英已請辭求去，在台北燈會、北農等事件，多次擔任救火隊的副市長陳景峻亦萌生辭意，柯文哲為此直言，「綠營要思考是否要把政治搞得如此肅殺！」

面對「左右手」陳景峻被迫選邊站，柯文哲近日軟硬兼施要留住陳，不但狠酸綠營搞政治肅殺，同時多次公開向陳溫情喊話，昨日出席活動重申，「陳景峻工作得很高興，但今天為了政黨政治逼他，相信他不會是第一個受害者，但希望他是最後一個受害者！」

對此，民進黨選對會回應，秉持服務市民為己任精神，只要沒有違紀助選，就沒有違反黨紀疑慮，隨後陳景峻即以「我選擇留下，讓白綠合作繼續」為題發表聲明，表示將留下協助柯完成市政工作。

在這篇598字的聲明中，陳景峻回顧入黨歷程及從政經驗，強調不敢忘卻「清廉勤政愛鄉土」的初衷，並盡力扮演白綠橋梁的角色，也細數2年多來的辛勞，每日從早上7點半晨會開始工作到深夜，休假日也行程滿檔全年無休，跑遍12行政區聽取里長建議，即刻解決問題。

陳景峻坦承夾在柯市府與民進黨間的兩難，但仍認為唯有白綠合作，共組「執政聯盟」才是最好的選擇，最後感謝黨中央的理解，思考後決定留下，為台灣美好未來共同努力！

(中國時報)