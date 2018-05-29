高雄淪為第三大城 租售招牌滿街！新聞透視－不拚經濟練肖話 鬆動民進黨票倉

韓國瑜主打「告別貧窮、迎向陽光」切入市民關心的經濟核心。圖為凱旋夜市全盛時期800多攤商到最後只剩不到50攤，生意一片冷清，攤商叫苦。（本報資料照片）

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中國時報

2016勝選之夜，蔡英文總統的「謙卑！謙卑！再謙卑！」言猶在耳，但從拔管、教育部長的聽不到、調查局調查高中生赴陸求學、在野黨要為斷交負責，一連串的政治話語，執政黨給人民的是「千杯！千杯！再千杯！」之感，寧可練肖話也不拚經濟，結果，成了國民黨最佳助選員。

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陸客不來 高雄面臨寒冬

經濟蕭條不振一直都是高雄市長選舉藍綠攻防重點，前兩屆市長選舉，因馬政府務實穩定的兩岸政策，縱然全球經濟不景氣，衝擊仍有限，經濟話題雖引起熱議，最終未能撼動選情，讓民進黨輕騎過關。

今年，形勢丕變，局勢有如溫水煮青蛙，陸客因蔡政府的兩岸政策急凍而止步，景氣進入寒冬的高雄，年輕人離鄉背井赴遠地謀生，老飯店及遊覽車業者紛紛求售倒閉員工失業，甚至改為安養中心求生存，新建飯店進退維谷，業者的投資血本無歸。

高市府雖然拿出12年來招商引資，光電、半導體業者投資高達5000億，上中下游產業聚落也已成形的數據；但城市競爭因人口流失而被台中市超越，高雄淪為老三，卻是不爭的事實，都令選民有感。也無怪乎，韓國瑜直指高雄經濟現況是「又老又窮，各行各業蕭條的不得了」，在基層引起熱議。

搞新南向 不見景氣好轉

蔡政府喊出新南向政策，並以高雄為新南向基地，企圖取代陸客，對高雄經濟注入活水，但迄今未見景氣因此好轉，更因僵化政治手腕而導致兩岸關係降至冰點，陸客不來造成社會經濟的衝擊，不止知名六合夜市流失2成消費人口，大型夜市也接連熄燈，執政黨拿不出對策解決，街道上滿是售、租的廣告招牌，經常看見開不到3、5個月就倒閉的店面。

人民對馬政府的不滿，把蔡英文送進總統府，對政治新氣象期待的熱切，理應是蔡政府可以邁開大步，引領台灣走向新局的契機，卻隨著一連串肖話，漸趨降溫冷卻進而失望，也連帶影響綠營鐵票倉的南部選情。

(中國時報)

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