草鞋瑜接地氣 皮鞋邁步步為營

2018年05月29日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長選舉藍綠對決民調結果跌破眾人眼鏡，差距僅6.4％！韓國瑜雖是空降，但草根性強、剽悍敢戰的人格特質，令他很快接了地氣，可謂是國民黨20年來首見穿草鞋的參選人，但地方人士指出，要追上深耕高雄、12年磨一劍的民進黨參選人陳其邁，韓恐怕還要加把勁。

藍營基層指出，接地氣的韓國瑜，非常合高雄人的「口氣」，進了傳統市場，與婆媽們聊菜價聊到心坎裡，與農民談行銷談到無法離開，完全顛覆國民黨參選人都是穿皮鞋的傳統刻板印象。

就連綠營議員參選人都不諱言，韓國瑜展現的獨特魅力特質，是不可輕忽的對手，甚至形容，如果拿掉身上的「車輪牌」，還會以為他是綠營參選人。

不過，地方人士表示，國民黨從中央到地方都是在野黨，國民黨過去在高雄仰賴的陳、王、朱三大家族地方勢力皆已式微淡出政壇，僅存的地方山頭在綠色執政下也早已被踏成小丘。上無黨中央糧草支援，下無派系奧援，則是這位地表最強菜販的隱憂。

至於陳其邁雖然背負綠色執政未繳出具說服力的亮麗政績，選民也多認為經濟景氣變壞是原罪，但這位長年受民進黨栽培的政治明星，政治歷練完整的參選人，對城市願景有獨到見解，廣度與深度兼具，又有綠色執政20年奠下深厚基礎，及花媽政績加持，對選民深具說服力。

綠營基層認為，民進黨在南台灣選情始終被看好的西瓜效應仍在，而且，陳其邁12年磨一劍的臥薪嘗膽，深知深蹲跳高的道理，早已養成謙卑謹慎步步為營的行事風格，民調一時受挫，尚不足以撼動選情。

對民進黨陣營而言，選舉過程的波瀾不足為懼，最在意的是陳菊在2014連任之役拿下的近百萬票得票數，縱使無法完全轉移給陳其邁，如何不被國民黨拉近差距，仍維持大勝局面，才能穩住高雄在南台灣綠地的龍頭地位。

(中國時報)