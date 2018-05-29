韓沒想像的弱 陳也沒想像的強

2018年05月29日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長選戰藍綠民調只相差約6％，代表民進黨角逐市長的陳其邁（右）強調，戒慎戒恐；圖為時任高雄市長陳菊（左）北上接任總統府祕書長前，陳其邁前往請益。（本報資料照片）

中山大學政治所教授廖達琪分析，從民調兩人只差6.4％顯示「韓國瑜沒想像的弱、陳其邁也沒想像的強」，雖然陳在固有勢力的原高雄巿大幅領先，但在舊高雄縣因沒能接收陳菊在地方派系的經營成果，讓韓國瑜相對有耕耘空間。

廖達琪指出，陳其邁在原高雄巿支持率42.1％，領先韓國瑜的32.7％，反映陳的基本根基是在原高雄巿。原高雄縣陳以36.1％領先韓國瑜33.7％，2.4個百分點，顯示陳在原高雄縣人脈、關係，只限家族或黑派既有勢力。

她認為，原高雄縣有紅、白、黑3個派系，黑派已整合到民進黨，林益世為首的紅派式微，以王金平、高巿農會理事長蕭漢俊領導的白派，在民進黨長期執政下，經營得很辛苦，韓國瑜的出線，對他們來講反而因他的草根性夠，較願意支持。

另外，白派實際操盤的蕭漢俊過去在陳菊主政高雄巿時，雖然曾替劉世芳站台，但民進黨後來提名的對象是陳其邁，因此即使曾與陳菊、劉世芳有過密切連結，但陳其邁畢竟不是劉世芳。

廖達琪說，民調也清楚釋放警訊，那就是民進黨全面執政後，蔡英文施政不力、累積民怨，反映在對蔡英文的不滿意度達57.2％上，而這些人當中，支持陳其邁的是22.7％，但高達53.1％支持韓國瑜，因此對蔡英文的不滿意度高，投給韓國瑜的就多。

雖然陳菊的滿意度將近6成，但蔡英文的不滿意度也多達57.2％，甚至對賴清德40.5％的不滿意中，有64.5％是支持韓國瑜的。換言之，肯定陳菊在高雄巿的施政，但對蔡賴的不滿意，影響到對陳其邁的支持。

廖達琪認為，從民調分析，韓國瑜並未落後陳其邁太多，是有跡可循的，陳其邁在黨內初選，經過激烈的內鬥、分化，原陳菊疏通好國民黨地方派系支持劉世芳，在人選換人後，白派對於陳其邁的關係、耕耘其實感受上不是很深。

此外花媽雖在高雄市長期執政，但黨內初選裂痕，以及對於執政太久的不滿，反而集中在對韓國瑜的支持，雖然未表態及都不支持的加起來有超過27％，但韓講話與跟地方搏感情的方式，讓他在原高雄縣獲得較高的支持。

(中國時報)