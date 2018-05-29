花媽光環難移轉 綠拚維穩

2018年05月29日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

陳菊主政高雄12年，因選舉得票數屢創新高、又獲五星市長等肯定，不僅穩抓綠色基本盤，還不斷擴張版圖，奠定她南霸天地位，但花媽魅力也隨著她北上而遞減，人在人情在？將成年底高雄市長選戰最大考驗。

陳菊2006年12月首次高雄市長選舉，以37萬9417票，得票率49.41％，以1114票險勝國民黨黃俊英，入主高雄市長；高雄縣市合併後，陳菊2010年再以82萬1089票、52.8％得票率，擊敗脫黨參選的前高縣長楊秋興與國民黨黃昭順；4年後更以99萬3300票，68.09％超高得票率，大贏改披國民黨戰袍的楊秋興，得票數創下該屆選舉中全台最高者。

陳菊3任高雄市長，人氣居高不下，2年多前的立委選舉，她領軍揮出9席全壘打，更加鞏固百萬票市長南霸天地位，甚至讓這位媽祖婆在民進黨中屹立不搖；不過，地方不諱言，這股驚人氣勢，其實在花媽任期最後1年多出現了變數，從力推愛將劉世芳無縫接軌，到後來卻得拱手禮讓，就可從中窺知一二。

陳菊在黨內被視為桶箍重要角色，如今又入府擔任祕書長，再攀政治生涯高峰，但也因重要幕僚隨著北上，或多或少已影響高雄政壇，外加蔡英文支持度低迷，令綠色執政招牌蒙上一層陰影。

民進黨面對種種因素，高雄選情恐只有「維穩」，同時遇到草根性濃厚的國民黨韓國瑜奮力突圍，面對大環境現實面，除了是陳其邁的挑戰外，也考驗南霸天的光環是否能繼續照亮民進黨。

(中國時報)