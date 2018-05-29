府證實 小英直播賣荔枝前 並不知情！斷交何時電告蔡 吳釗燮忘了

2018年05月29日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文與陳菊直播行銷荔枝（摘自蔡英文臉書）

布吉納法索在24日宣布與我斷交前，蔡英文總統與府祕書長陳菊當日中午猶在臉書上直播賣玉荷包，引發朝野關切，甚至綠委還質疑國安團隊是否「陷總統於不義」。外交部部長吳釗燮昨表示，並不清楚府方活動情況，但他有致電總統報告此事，但何時致電？吳起初回答「忘掉幾點」，後被立委追問下才說「傍晚」。

立委追問模糊應答：傍晚

兩岸關係近來趨於緊張，雙方你來我往動作頻頻，台布斷交當天下午1點多，蔡英文與陳菊直播行銷荔枝，被網友酸是「邊賣包（玉荷苞）、邊斷交」，外交部也被質疑情資掌握不足。

總統府發言人黃重諺昨天證實，蔡英文24日當天中1點多上直播行銷荔枝前，並不知道布國要宣布與我斷交訊息。但台布斷交前有徵兆，國安會議曾兩度討論此事，確定斷交後也召開過會議；黃重諺說，只是對於布國會在哪天召開記者會宣布與我國斷交，蔡英文總統在行銷荔枝的直播前確實並不清楚。

吳釗燮昨赴立法院外交及國防委員會就1個月內丟失多明尼加、布吉納法索，提出專案報告並備詢。

民進黨立委羅致政質疑，外交部24日晚間召開記者會前，蔡英文下午還上直播賣荔枝，當時她是不知情，或外交部已告知、或是蔡英文認為可以穩下來？相關幕僚是不是沒有盡到呈報義務，「陷總統於不義？」

團隊狀況外「陷總統於不義」

吳釗燮在回覆時一度語塞，吳釗燮強調，他當天「下午」有將相關訊息向總統呈報，也有向國安會祕書長李大維呈報，但他不清楚府方活動。

國民黨立委江啟臣質詢時再度追問，外交團隊當天應該要如坐針氈、提早因應，結果蔡英文下午還在開心賣荔枝，質疑國安團隊狀況外；若國安團隊有掌握，還會向總統做直播賣荔枝的建議嗎？「你們比媒體還不如」。

吳釗燮再度有點不知所措，他說，外交有難言之隱。但江啟臣不斷追問到底吳釗燮「幾點」向總統報告，吳釗燮才說，有電話向總統報告，但「忘掉幾點」。

對於吳釗燮始終不願透露時間點，國民黨立委馬文君又追問確切時間點。吳釗燮說，約略「傍晚」，但當天是慌亂的情況。

外交部內部對邦交國有燈號機制的評估，馬文君詢問，布吉納法索在斷交前是什麼燈號？吳釗燮表示，本來列黃燈，在看到很多警訊後，原本有打算改列紅燈，但詳細無法對外公開說明。

(中國時報)