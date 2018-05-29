關鍵時刻 豈能含糊帶過

外交部處理布吉納法索斷交時間表

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中國時報

蔡英文總統在布吉納法索24日宣布與我斷交前，在直播裡開心賣玉荷包，在國人面前留下永恆鏡頭。是國安團隊未向總統報告，或是總統充滿自信，認為邦交無虞？這些問題都必須接受外界高度檢驗，但外長吳釗燮卻對何時向總統報告，卻答以「忘記」、「下午」、「傍晚」等不確定言詞，「斷交」是重大挫折，關鍵細節與責任檢討有關，更與國安團隊是否正確因應有關，豈可含糊帶過？

台灣的外交處境艱困，國安團隊應高度警戒，隨時向總統報告，但從今年總統出訪史瓦帝尼時，欲一併訪布國遭拒，到布國代表團提前離開日內瓦世衛大會(WHA)，均透露一連串的警戒訊號。按常理，國安團隊應會向總統報告，總統也應對邦交危機心理有數。

然而，在關鍵時刻，蔡總統卻與府祕書長陳菊在網路上大啖玉荷包，這有兩種可能，一種就是國安團隊並未確實掌握布國宣布斷交的時機，讓總統誤以為局勢尚穩，玩玩直播有何不可?另一種可能是，國安團隊有向總統報告，但幕僚不知輕重，卻未向總統建議取消直播。

不論上述何種可能為真，斷交後國安團隊更應坦承向國人交代斷交實情，尤其外交部何時掌握斷交時間，及何時向總統報告，應據實以告，吳釗燮不應閃避問題，還以「忘記了」，或模糊的「下午」或「傍晚」閃爍其詞，甚至連燈號都在立委追問下才勉強透露，此避重就輕的態度更顯是否其中有不可透露的隱情。

斷交固然讓國安團隊感到挫折，但更應從中記取教訓，一一就斷交過程仔細檢討，以防範再度發生，不應含糊對外說明，吳釗燮若能坦誠向國人交代，國人也才能理解後更能支持團結。

(中國時報)

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