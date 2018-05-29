IATA遭關切 全球航空恐改我國名

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中國時報
／台北報導

兩岸關係不睦，大陸除要求個別航空業者外，亦致函施壓「國際航空運輸協會（IATA）」，進一步要求矮化台灣，外交部昨表示，我交通部民航局已備函轉致IATA主席Alexandre de Juniac，表達我方嚴正關切，並籲促其採取適當行動，以導正大陸錯誤作為。

外交部指出，若IATA屈服壓力，未來底下會員、全球航空公司恐都會將我更名，外交部嚴肅看待。

大陸民航局在4月25日致函施壓「國際航空運輸協會（IATA）」及其會員航空公司，計44家外國航空公司，要求在30天內，糾正其官網相關內容中違反大陸法律、違背「一中政策」錯誤做法，在其網站將「台灣」改為「台灣（中國）」。

雖然白宮稍早曾發言表示，北京此舉是「歐威爾式荒誕語言」（Orwellian nonsense），但多數民航業者為顧及大陸市場，寧可抱持審慎態度。依大陸官方日前公布，截至5月25日，44家外國航空公司中有18家完成整改， 26家因技術原因申請延期並承諾改名，承諾最早在5月28日，最晚在7月25日完成。現在，大陸民航局更進一步要求全球航空業改名。

外交部強調，已責成相關駐外館處主動進洽IATA及各相關航空公司瞭解情形，並說明我政府捍衛國名、國格及國家尊嚴的堅定立場。

外交部再次呼籲IATA及各國政府，正視陸方干預他國私人企業經營的蠻橫作法，實已危及普世價值，並應思考倘未及時適當反制因應，未來恐將面對中方更蠻橫無理的要脅恐嚇。

外交部說，我方同時籲請IATA各會員航空公司發揮道德勇氣，齊一立場，採取一致做法共同捍衛國際企業免受恫嚇的自由，以及民主法治等共享價值與理念。

(中國時報)

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