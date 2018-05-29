2014捐助WHO 收據寫美國非台灣

2018年05月29日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

我與布吉納法索斷交後，蔡英文總統宣布捐助世衛組織（WHO）100萬美元，該如何捐助？外交部部長吳釗燮昨說，已透過管道接觸中，但他提及，2014年台灣曾向WHO捐助遭拒，最終透過美國疾管局的窗口捐獻，收據上卻寫美國疾管局旗下的基金會名稱，並非台灣。

民進黨立委蔡適應昨在立法院質詢詢問，蔡英文宣布捐助世衛100萬美元，這筆錢將如何捐款？吳釗燮表示，已透過管道了解WHO是否願意接受我方捐款，以及捐款的最好方式。

不過，蔡適應質疑，蔡英文宣布捐錢給世衛，卻連管道都還不確定，WHO收與不收也知道，然我方卻已公開宣佈。

吳釗燮指出，這並非台灣首次捐獻，2014年台灣也曾捐助WHO，但最後他們不接受，因此透過美國的疾管局窗口捐獻，金額同樣是100萬美元。

蔡適應追問，捐獻後，WHO是否有開收據？外交部國組司司長徐佩勇說，「有」，但這是捐給美國疾管局旗下的CDC基金會（疾病管制署基金會），坦承WHO所開收據上是寫CDC基金會，而非台灣。

國民黨立委呂玉玲質詢時則詢問，我方會用什麼立場、名義捐助？吳釗燮表示，「當然是中華民國」，呂追問，若WHO不接受，或要以「中華台北」才能捐呢？吳回答，「我相信我們國人是無法接受的」。

至於WHO是否會接受這筆捐款？黃重諺強調，他相信，無論是站在健康無國界，防疫優先的人道精神上，或是基於WHO憲章，健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別的根本原則上，「台灣人無私的人道精神與努力，沒有被拒絕的道理」。

(中國時報)