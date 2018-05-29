正面交流 陸生陸客不受影響

2018年05月29日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

針對我方將加強對大陸各級政府人士來台審查工作，陸委會副主委邱垂正昨在立院備詢時強調，基於「正當防衛」，相關工作主要針對大陸各級官方人士加大審查強度，對於陸生、陸客及學術交流仍正面看待，仍維持現有審查機制，並未改變。

邱垂正昨日上午前往立法院外交委員會，報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」並備質詢。

張志軍稱「走回頭路」

台灣與布吉納法索斷交後，蔡英文總統譴責大陸打壓，更強硬表態「不再忍讓」。面對朝野立委關注「不再忍讓」的具體作法，邱垂正表示，提高審查強度是針對大陸各級官方人士，並對違法違規個案會嚴審，確保國家安全與人民福祉。「對一般陸客團、陸生、商務人士及專業團都維持既有審查機制，沒有改變」。

邱垂正呼籲，「對話創造和平互動，對抗帶來相互敵視」，大陸應揚棄僵化思維。而陸委會依相關法規，同各部會加強審查大陸官員，是基於正當防衛的必要措施，並請民眾支持。

值得一提的是，中央社報導，外傳陸方下達7月1日前來台參訪團和商務團將不再送件的禁令，大陸海協會長張志軍昨在昆山兩岸產業合作論壇開幕式會後受訪直言，「我本人沒有聽到這類消息」。

張志軍更直言，兩岸交流已經30周年，「台灣官方還阻礙兩岸交流，是走回頭路」，有違民意，「不可能得逞」。

管控陸校來台招生

此外，談及東莞職業學院來台招生案時，邱垂正會前受訪稱，依《兩岸人民關係條例》大陸各級學校不得來台進行招生，連仲介招生都是違法，大陸團體必須遵守我方法令，不得從事未經許可或與來台許可目的不符行為。

至於江蘇「百校千生」計畫，邱垂正應綠委詢答時說，該計畫背後有江蘇省教育廳、江蘇省台辦串接合作；這就是政治思維及統戰作法，須加以管控。但他也重申，對正常學術、文教交流仍正向看待，依目前審查機制，沒有緊縮。

(中國時報)