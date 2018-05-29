南京市委書記訪台 赴金門踩點

江蘇省委常委、南京市委書記張敬華（前，摘自網路）

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中國時報
／台北報導

1個月內遭遇2國斷交後，陸委會打算嚴審大陸人士來台做為反制之際，江蘇省委常委、南京市委書記張敬華率團訪台，是蔡政府上任2年來，訪台層級極高的大陸現任官員。張一行將在台灣約1周，除拜會新北市長朱立倫，也會到金門踩點，為年底的兩岸企業家峰會先行探路。

陸委會日前表示，將針對大陸各級政府官員及相關人士來台嚴格審查。據了解，南京市委書記張敬華一行，是在斷交前就被核准，因此陸委會並未「追溯既往」，張仍按原訂行程來台，但也因適逢斷交，又是蔡政府上任來罕見的副省部級高官，時間及身分都頗為特殊。

據悉，張敬華此行28日抵台，6月2日返陸，將走訪台北、新北、新竹、台中、金門等地。去年底鴻海董事長郭台銘才宣布將把人工智能基地落戶南京，張敬華此行就會到鴻海參訪；新北市長朱立倫3月到上海會見國台辦主任劉結一時，也到江蘇見張敬華，張此行將回訪朱立倫。

此外，張敬華還要為年底的兩岸企業家紫金山峰會探路，該峰會為兩岸輪流舉辦，2016年在金門及廈門、2017在南京；日前才傳出北京前市委書記郭金龍將接任兩岸企業家峰會大陸方面理事長，在兩岸關係不佳情況下，今年峰會地點仍可能選定金門。

無獨有偶，同樣曾具副部級身分的南京大學前黨委書記洪銀興，及該校副書記朱慶葆，近日也在台灣參訪，猶如張敬華來台的「先遣部隊」，期間拜會中華港澳之友協會及幾所大專院校。洪為大陸著名經濟學家，話題聚焦一帶一路建設及互聯網經濟發展，對當前時政議題，並未著墨太多。

淡江大學大陸所副教授張五岳受訪稱，陸委會要嚴審大陸人士來台，究竟是政策性宣示，還是會付諸實際行動，仍有待觀察，但他強調，兩岸交流應維持常態性，政治分歧也不應影響人民交流。

(中國時報)

正面交流 陸生陸客不受影響 端出政策 不要光是擋人

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