端出政策 不要光是擋人

2018年05月29日 04:10 中國時報 林志成

台灣近年流浪博士滿街跑，加上少子化加劇問題，一些私立大學退場後可能造成更多教師失業。眼下政府應端出政策解決相關問題，而非阻擋大陸學校到台灣招聘教師；拿不出解決方法，又一味阻擋，恐怕更凸顯鴕鳥心態。

國內已有不少博士到大陸任教，最近大陸東莞職業技術學院更主動到台灣徵才，開出17科系招聘19名台師，教授、副教授、博士年薪分別為新台幣170萬元、145萬元、130萬元，卻被陸委會阻止，導致活動夭折。

台灣大專院校現有1.3萬個「未具本職」的兼任教師，他們靠兼課過日子，有人同時在4、5所大學任教，一周南北奔波上20節課，扣除交通食宿費用及寒暑假沒有薪水，平均每月收入僅約4萬元，生活相當吃緊。

此外，目前台灣每年有約4000個博士畢業生，企業需求1300名，大學因為教師退休可吸收700名，另外2000名博士則不知要在何處安身立命。未來，因為少子化問題愈來愈嚴重，許多私立大學可能退場，一些在職的教師可能失業。

人才流動難以阻擋，台灣現在沒有能力安置這麼多博士，讓他們到大陸、港澳或其他國家發展，顯然有其必要性；一旦某一天，台灣有需要了，他們帶著國際經驗回來，必能對這塊土地有更大貢獻。早年台灣的經濟奇蹟，不就是靠著一批海外人才回國所促成的嗎！

最糟的是，台灣無法解決流浪博士問題，大陸學校到台灣徵才，政府又出面阻止，這樣將過剩人才鎖在台灣，只會製造更多社會問題，絕不是為台灣好。

兩岸學術及文化交流已很長一段時間，人員來來去去是常態，陸委會應該與時俱進修改相關法令，而非以過時法令阻擋陸校來台幫忙解決博士級人力過剩的問題。

(中國時報)