碩博陸生放榜 4成老面孔

2018年05月29日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

碩博陸生放榜！今年錄取1325名，比去年增加124名，其中有547人是本來就在台灣讀大學的陸生，等於有41.2％是在台拿到學士學位後升讀碩士；陸生聯招會說，明年學士班畢業陸生比今年還多，碩士班報名人數可望繼續增加。只是馬政府時代來台的陸生，明年是最後一屆，蔡政府吃馬政府老本也只剩一年了。

學士陸生昨日起報名，陸方今年核定來台陸生總人數不僅從去年1000人減少為800人，還首次規範來台就讀8省市陸生的個別名額；來台最多的浙江名額相對少，不太愛來台的上海卻給5倍名額。知情人士稱，陸方就是要技術性卡陸生，讓來台陸生人數減少。

107學年度陸生來台就讀碩博士班總名額1500人，陸生聯招會昨公布榜單，計有77校共錄取1325人，比去年增加124人。今年錄取最多碩博陸生的學校仍是台大，共錄取175人。

今年在台就讀學士班的畢業陸生約2009人，共668人報名碩士班，最終547人錄取。主辦學校南台科技大學代理校長盧燈茂表示，明年畢業陸生人數還比今年多，碩士班報名人數可望繼續增加。

2015年開始出現學士陸生繼續升讀台灣碩博的現象。當年「來台陸生的畢業學校」裡，前19名僅6所是台灣學校；今年前10名有7所是台灣學校，換言之，台灣碩博陸生來源愈來愈倚重所謂的「老陸生」。

從另一個數據來看，2016年在台就讀學士班的畢業陸生755人，最終有287人錄取台灣碩士班，占錄取1057人裡的27.1％；今年本土畢業的陸生卻占到了41.2％。

蔡政府上台後，學士陸生人數驟減，這批陸生到2020年大學部畢業，繼續升讀碩博陸生也會相應減少；換言之，蔡政府只剩下明年可吃馬政府時代老本。

(中國時報)