西進潮 16家台企規畫A股掛牌

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中國時報
／台北報導

鴻海子公司工業富聯（FII）大陸掛牌後，據證交所及櫃買中心揭露，至少還有16家上市櫃公司的大陸子公司正在申請或規畫申請至大陸掛牌，但櫃買董事長陳永誠28日表示，大陸對申請上市企業是否重複掛牌有較高審視（Concern），台灣母公司與大陸子公司間業務是否能切割清楚「會有一定難度」。

證交所總經理簡立忠表示，有掌握上市公司董事會已通過、其大陸子公司要申請在大陸掛牌的資訊，除了FII已掛牌，另外如榮成子公司江蘇榮成環科、南僑子公司上海南僑、及臻鼎大陸子公司鵬鼎，都在申請中；聯德大陸子公司聯德精材已被退件，但聯德精材也表示下半年會再重新送件，因此上市公司已曝光4件赴陸掛牌案。

陳永誠則表示，目前並沒有申請下櫃要赴陸掛牌的公司，但有7家本國、5家外國的上櫃公司曾詢問其大陸子公司因發展需求、提升知名度或需在大陸招募人才，考慮要在大陸掛牌，即一共12家母公司不下櫃、子公司評估在大陸IPO，但因為很多只是來探詢，董事會都未通過，所以不便透露名單。

陳永誠表示，現在就是要求這些上櫃公司強化資訊揭露，包括董事會通過、股東會及專家審議過程等。陳永誠也指出，大陸對重複掛牌有較高顧慮，會要求母公司與大陸子公司間業務要切分清楚，這對上櫃公司來說會是難題。

金管會主委顧立雄直言，大家一直討論FII在大陸掛牌，強調高本益比會造成磁吸效應，但FII最後掛牌價人民幣13.77元，本益比才十多倍，「明顯沒有偏高」。意即各界認為國內企業要赴陸籌資、有高本益比、高股價，但實際情況並非如此，且各產業及個別公司狀況將不太相同。

(中國時報)

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