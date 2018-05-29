不獨漏 南部觀光補助增嘉了

2018年05月29日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

為振興南部觀光市場，觀光局日前制定南灣補助計畫，卻獨漏嘉義縣市，昨日上午在立法院遭多名立委不滿痛批。昨天下午交通部緊急會議後，觀光局副局長張錫聰表示，目前研議以嘉義布袋港、澎湖龍門港串連，推出「山海戀優惠行程」補助，實施時間在9月至10月中，限定航運旅遊，最快7月公布相關措施。

高鐵+住宿 最低2990元

此外，台灣高鐵也宣布，配合觀光局「南灣地區優惠措施」，規畫嘉義、台南、高雄、屏東地區共8條「搭高鐵．遊台灣－有Go省」的高鐵假期自由行促銷專案。分別有2990元及3300元2種價格，出發日期自6月1日起至10月31日止。另，即日起於台灣觀巴網站訂購7月31日前出發22條指定一日遊套裝行程，如加購高鐵車票即可享台灣觀巴行程6折起及高鐵標準車廂對號座7折優惠，單人即可成行。

觀光局日前宣布，鼓勵旅行社組團前往台南、高雄、屏東、台東及澎湖5縣市旅遊，制定「振興南部觀光旅遊市場計畫」。平日2天1夜以上，補助旅行業每人每日500元，交通費用每團補助上限3萬元，澎湖縣最高5萬元，期限為1個半月。

嘉義-澎湖推山海戀優惠

立法院交通委員會昨立委質詢，有多名立委不滿此補助計畫，認為嘉義也應該要納入。立委鄭寶清表示，根據觀光局統計，2016年與2017年相比，嘉義縣市地方遊客數下滑是全台第2名，下滑比率達39.11%，遠超過被補助的屏東33.31%、高雄26.01%、台南10.87%。立委陳明文也說，南部也包括嘉義，應該要納入這項補助計畫。

昨日下午觀光局緊急開會後宣布，研議推出「山海戀優惠行程」，串連嘉義與澎湖，原因是澎湖今年9月會舉辦世界最美麗海灣組織年會，也配合今年海灣旅遊年活動，觀光局將補助嘉義旅行業、旅館公會等推出行程，也會有獎勵措施。

張錫聰強調，「山海戀優惠行程」不同於其他5縣市針對住宿補助，必須限定在布袋、龍門港搭船來回，以推展海灣航運旅遊為主，並納入兩地旅宿、在地行程。是否會增加預算、如何補助等細節，仍待與業者溝通，具體研議後定案，再報交通部核定。

(中國時報)