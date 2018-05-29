不獨漏 南部觀光補助增嘉了

觀光局昨日宣布將研議串連嘉義與澎湖，推出「山海戀優惠行程」，將嘉義納入觀光補助。圖為嘉義縣布袋鎮熱門景點高跟鞋教堂。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

為振興南部觀光市場，觀光局日前制定南灣補助計畫，卻獨漏嘉義縣市，昨日上午在立法院遭多名立委不滿痛批。昨天下午交通部緊急會議後，觀光局副局長張錫聰表示，目前研議以嘉義布袋港、澎湖龍門港串連，推出「山海戀優惠行程」補助，實施時間在9月至10月中，限定航運旅遊，最快7月公布相關措施。

高鐵+住宿 最低2990元

此外，台灣高鐵也宣布，配合觀光局「南灣地區優惠措施」，規畫嘉義、台南、高雄、屏東地區共8條「搭高鐵．遊台灣－有Go省」的高鐵假期自由行促銷專案。分別有2990元及3300元2種價格，出發日期自6月1日起至10月31日止。另，即日起於台灣觀巴網站訂購7月31日前出發22條指定一日遊套裝行程，如加購高鐵車票即可享台灣觀巴行程6折起及高鐵標準車廂對號座7折優惠，單人即可成行。

觀光局日前宣布，鼓勵旅行社組團前往台南、高雄、屏東、台東及澎湖5縣市旅遊，制定「振興南部觀光旅遊市場計畫」。平日2天1夜以上，補助旅行業每人每日500元，交通費用每團補助上限3萬元，澎湖縣最高5萬元，期限為1個半月。

嘉義-澎湖推山海戀優惠

立法院交通委員會昨立委質詢，有多名立委不滿此補助計畫，認為嘉義也應該要納入。立委鄭寶清表示，根據觀光局統計，2016年與2017年相比，嘉義縣市地方遊客數下滑是全台第2名，下滑比率達39.11%，遠超過被補助的屏東33.31%、高雄26.01%、台南10.87%。立委陳明文也說，南部也包括嘉義，應該要納入這項補助計畫。

昨日下午觀光局緊急開會後宣布，研議推出「山海戀優惠行程」，串連嘉義與澎湖，原因是澎湖今年9月會舉辦世界最美麗海灣組織年會，也配合今年海灣旅遊年活動，觀光局將補助嘉義旅行業、旅館公會等推出行程，也會有獎勵措施。

張錫聰強調，「山海戀優惠行程」不同於其他5縣市針對住宿補助，必須限定在布袋、龍門港搭船來回，以推展海灣航運旅遊為主，並納入兩地旅宿、在地行程。是否會增加預算、如何補助等細節，仍待與業者溝通，具體研議後定案，再報交通部核定。

(中國時報)

高溫假有譜？ 勞動部：尚無規畫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。