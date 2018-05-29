高溫假有譜？ 勞動部：尚無規畫

2018年05月29日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

連續幾天飆高溫，北中南接連創下5月分歷史紀錄，在戶外或高溫環境中工作的勞工能否放「高溫假」？勞動部長許銘春昨出席立法院社福及衛環委員會答詢時首度鬆口：「目前沒有規畫，這是好問題，我們會來想想再研議。」不過她又說，高溫假條件是什麼？要怎麼放？需有高度社會共識才行，會先要求雇主提供勞工必要的防熱措施。

許銘春表示，勞動部會進一步了解國外所謂「熱浪假」的詳細內容，目前最重要的是保障戶外工作勞工不因高溫影響健康。勞動部官員解釋，中午前後幾個小時最熱，下午3、4點就會降溫。《職業安全衛生設施規則》已有規範，雇主應給勞工防護、充分休息或飲水，也應在戶外設置遮陽設施等，但那並非「放假」的概念。

全國產業總工會祕書長戴國榮則表示，全球暖化、氣候異常已是常態，攝氏38度還是幾度以上才算高溫？勞資與其他各方可以討論，只要達到標準值，勞工就應停止工作直接休息，或由雇主調整勞工作息時間。如本來工作4小時、休息30分鐘，改成工作1、2小時便休息；另外像遮陽防曬、適當補充水分等也要落實，最後就是雇主必須提供高溫津貼，彌補員工的辛勞。

戴國榮又說，勞動部既有心研議高溫假，更應把颱風假也一併檢討。目前的規定是颱風期間若地方政府宣布停班停課，勞工可不用到班，但雇主發或不發當日薪資均可，這對勞工並不公平，應比照公部門的規定一體適用。

(中國時報)