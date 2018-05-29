揪伴借書 送中信主場賽門票

2018年05月29日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

「揪伴來讀冊，作伙去看球」，中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館、中信兄弟職業棒球隊聯手舉辦「2018閱讀全壘打．夢想象前行」活動，民眾2人同行到圖書館借閱3本書籍，依活動辦法到網站按讚及登錄，就可免費兌換價值350元的中信兄弟主場賽事內野門票，還可參加抽獎，主辦單位預計將送出萬張門票。

按讚登錄 還可抽獎

「2018閱讀全壘打．夢想象前行」28日在國資圖舉辦廣宣會，教育部主任祕書朱楠賢、台中市長夫人廖婉如、國資圖館長劉仲成、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託銀行最高顧問馮寄台、中國信託金融控股公司行政長高人傑、中信兄弟領隊劉志威，及代言球星周思齊與王威晨等人，共組「閱讀全壘打聯盟」，南投縣新街國小少棒隊也參與盛會。

朱楠賢致詞表示，國資圖引領30多家圖書館，透過中信兄弟棒球隊的誘因，讓民眾能參與閱讀及棒球，這是棒球與閱讀跨界合作的福音。劉仲成則指出，希望推廣「運動愛閱讀」，把「棒球」及「閱讀」都變成台灣最美麗的風景，讓閱讀在台灣每個角落都能開花結果。

「你們的夢想是打職棒嗎？」辜仲諒當場詢問現場少棒隊，球員們都興奮高舉起手來。他鼓勵小朋友，想打職棒就要努力讀書，要做頂尖的選手，空有強壯的身體、沒有智慧，打球也難以進步。

辜仲諒表示，希望小朋友從「打球」來學習人生的意義及目標，希望能為下一代出一點力，讓小孩子能在安全、安心及乾淨的環境長大。

鼓勵挖掘內心勇氣

活動代言球星周思齊與王威晨並為少棒隊員導讀繪本，鼓勵小球員們要有挖掘內心的勇氣，並建議他們從感興趣的刊物作為閱讀入門。

「2018閱讀全壘打．夢想象前行」活動自今年6月1日至8月31日止，民眾2人以上到參與活動的圖書館借閱3本書籍，摘錄書中佳句，並分別到活動臉書按讚及活動官網登錄，就可獲得球賽門票兌換券，活動辦法可參考「閱讀全壘打活動官網」：https://plisnet.nlpi.edu.tw/reading_homerun。

(中國時報)