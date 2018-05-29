元大投信 開創台馬ETF新格局

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中國時報
／台北報導

元大投信除了響應政府新南向政策，由於元大投信在發行ETF技術已成ETF專家中的專家，因此，開啟了台、馬合作的亞洲ETF發展新格局。元大投信繼擔任泰國資產管理公司ETF顧問後，28日與馬來西亞最大獨立投資銀行肯納格（Kenanga Investment Bank Berhad）合作發行馬來西亞第一檔槓桿型ETF以及全球第一檔棕櫚油ETF。

元大投信董事長黃古彬表示，元大投信在2010年即擔信任泰國當地資產管理業龍頭之一的泰京資產管理公司（Krung Thai Asset Management, KTAM）發行ETF，且陸續協助大陸合資公司華潤元大基金公司於2015年在深圳發行中創100 ETF，並在2016年因台韓通合作，擔任韓國未來資產（Mirae）顧問，在韓國發行台股ETF，還有在去年擔任易方達（香港）發行槓桿／反向型ETF顧問。

黃古彬指出，今年元大投信也積極與集團旗下元大印尼資產管理公司交流，希望協助於印尼當地發行ETF，證明元大投信在台灣發展ETF的技術創新、服務創新等能力在亞洲市場獲得肯定。

元大投信總經理劉宗聖表示，馬來西亞目前ETF發行檔數僅有八檔，且主要是以固定收益型為主，馬來西亞交易所近一、二年在推動ETF發展上不遺餘力，未來仍希望推動槓桿／反向型ETF，也曾多次來台灣交流相關市場機制以及應建立的市場配套措施，這次元大投信擔任肯納格資產管理公司ETF技術顧問，也代表於元大投信ETF發展的國際化能力再度受到肯定。

劉宗聖表示，未來肯納格將以吉隆坡綜合30指數（KLCI 30）發行槓桿型ETF，由於馬來西亞是全球主要棕櫚油產地，其產量與出口量分別占全球約50％，未來馬來西亞發行棕櫚油ETF之後，若有機會也可以引進台灣，雙向交流產品發展，希望共創亞洲ETF發展新格局。馬來西亞發行的棕櫚油ETF，預計今年年底前可在馬來西亞掛牌。

(中國時報)

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