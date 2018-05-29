詹皇一夫當關 連8年爭霸

詹姆斯在NBA東區冠軍賽第7戰打滿48分鐘，以準大三元的表現帶領騎士擊敗塞爾提克，「詹皇」連續8年闖進總冠軍賽。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

美國職籃NBA東區冠軍賽第7戰昨天進行「鐵桶大戰」，塞爾提克隊全力防守「小皇帝」詹姆斯，仍然被他拿下35分、9助攻與15籃板的準大三元表現，最終騎士87比79擊退塞隊，以4勝3敗的戰績晉級、「詹皇」連續8年闖進總冠軍戰。

逆襲綠衫軍 攻下天王山

昨天塞爾提克一開賽就是強攻、強守，首節打完塞隊以26比18領先騎士，詹姆斯單打獨鬥包辦12分與5個籃板。第2節塞爾提克一度擴大領先到12分，但是被騎士一度追成只差1分，塞爾提克打完上半場，仍以43比39取得領先。

不過，第3節開始豬羊變色。兩隊在最後一節互搶領先，終場前2分45秒，詹皇兩罰得分，騎士78比73領先塞隊，接著詹皇開始主導戰局，先是長傳喬治希爾上籃得分，自己在最後1分04秒完成「三分打」，騎士拉大領先分數為10分，塞隊已無力反撲。

打滿全場的詹姆斯賽後累到躺在場邊休息，他出手24次投進12次、罰球11中8；隊友傑夫格林彌補洛夫缺陣的得分戰力、獨拿19分，J.R.史密斯12分、崔斯坦湯普生10分與9籃板。

塞爾提克吞下今年季後賽主場首敗，塔圖24分最高，荷福德17分、4籃板及3助攻，馬可斯莫里斯14分、12籃板，布朗13分，洛席爾全場三分球10次出手全部空心，成了輸球的原因之一。

鐵人寫傳奇 讚隊友給力

靠著自己打滿全場扭轉戰局的詹姆斯連續8年領軍闖進總冠軍賽，賽後他不居功，並替隊友抱不平，他表示，抹殺他隊友的功勞，對他們是不公平的！能夠贏得勝利是團隊努力結果。

不過，詹姆斯個人成就不可抹滅，包括生涯「搶7」大戰6連勝、季後賽第108次得分破30分，與保持紀錄人喬丹只差1次而已，往後的總冠軍戰有機會超越喬丹！NBA西區冠軍戰也是打到「搶7」決勝負，今天將由勇士隊與雷霆進行殊死戰。

(中國時報)

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