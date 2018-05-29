夢幻對決 大谷難敵田中指叉球

2018年05月29日 04:10 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

美職兩大日籍球星大谷翔平對戰田中將大昨天登場，洋基的田中示範「正宗」指叉球威力，完全避開天使隊大谷的揮棒甜蜜點，3次投打對戰賞給大谷2K，只是大谷「只打不投」，保存投球戰力，將是天使日後季後賽爭勝的「秘密武器」。

昨天洋基以3比1力克天使，大谷仍以野手身分上場，不過，他嘗到「前輩」田中將大的「震撼彈」，兩人對決3打席，1局上，田中送了大谷「揮棒落空」的三振；4局上，大谷發揮高度耐心等到四壞球保送；6局上，田中投出好球帶下緣的內角指叉，誘使大谷再度揮棒落空。

大谷翔平昨天面對「前輩」田中的指叉球完全無解，連揮棒姿勢遭到破壞。這次天使與洋基3連戰，大谷9打數沒有安打，洋基封鎖大谷的關鍵在於「投球策略」。

洋基為了大谷而做足了功課，總教練波恩（Aaron Boone）透露，他們的投手利用較高角度的快速直球攻擊好球帶，配合較低的慢速球，成功避開大谷在好球帶中、下位置的打擊甜蜜點。

大谷對戰洋基的打擊沒有發揮，但是洋基沒有體驗大谷的投球也是一大損失，有美國媒體分析是天使隊故意把大谷「藏起來」，由於大谷對戰紅襪的投球表現並不好，教練避免再讓他遭受強棒如林的洋基傷害，保留實力用在往後最需要的時刻。

(中國時報)